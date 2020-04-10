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192 MB bellek ile Windows 10 çalıştırdı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.04.2020 12:02 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden olan Microsoft 192 MB RAM ile Windows 10 çalıştırılmasının kesinlikle imkansız olduğunu söylüyordu. Elbette bunu direkt rakam vererek değil de sadece bir öneri niteliğinde değerlendiriyordu.

192 MB bellek ile Windows 10 çalıştırdı

Şirket tarafından yapılan açıklamalarda Windows 10 işletim sistemini rahatça kullanabilmek için en az 2 GB RAM olması gerektiği söylendi. Ancak bir Twitter kullanıcısı bu konuda rahat durmadı.

DEFALARCA DENEDİ SONUNDA HEDEFİNE ULAŞTI

Sosyal medyada Nori olarak bilinen bir kişi, sanal makine kullanarak Windows 10 denemeleri gerçekleştiriyor. Windows 10’nun 32 bitlik sürümünü farklı RAM miktarları ile çalıştırmak isteyen sosyal medya fenomeni bunu defalarca denedi.

Twitter kullanıcısı, Windows 10 denemeleri için Intel Core i58400 işlemci tercih etti. Öncelikle 512MB’dan başlayarak daha düşük RAM kapasitelerinde Windows 10’u çalıştırma denemelerinde bulunan Nori, son olarak 192 MB oranına kadar indi. İlk etapta bilgisayardan mavi ekran hatası almaya başladı. Ancak bir süre sonra Windows 10 kullanmayı başardı.

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Yaptığı uzun denemelerden sonra Windows 10 platformunun bu RAM miktarı ile kullanabileceğini gördü. Elbette son derece yavaş bir kullanım oldu. Onun yaptığı denemeler sayesinde Windows 10 işletim sisteminin çok daha düşük RAM miktarlarında çalıştırılabileceği görüldü. Sizce Windows 10 kullanımı hangi RAM miktarında daha kullanışlı?

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Microsoft Windows Windows 10 192 MB RAM 192 MB bellek Nori Twitter

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