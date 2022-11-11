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1986 yılında patlamış içindeki herkesi öldürmüştü... Yıllar sonra şaşırtan Challenger keşfi!

11.11.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Challenger uzay mekiği faciası havacılık ve uzay tarihinin en unutulmaz facialarından biri. Tüm dünyanın televizyondan izlediği faciada uzay mekiği kalkıştan saniyeler sonra patlamış ve parçalara ayrılmış, içindeki herkesi ise öldürmüştü. Amerikalıların etkisini uzun yıllar boyunca üzerinden atamadığı Challenger trajedisinde yeni bir gelişme yaşandı. Uzay mekiği Challenger'a dair şaşırtan bir keşif yapıldı. Detayları ise Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) açıkladı.

1986 yılında patlamış içindeki herkesi öldürmüştü... Yıllar sonra şaşırtan Challenger keşfi!

Takvimler 1986'yı gösteriyordu. Uzay araştırmalarının kırılma dönemlerinden biriydi. Amerikalılar başta olmak üzere birçok dünya ülkesi uzaya fırlatılacak o mekiği konuşuyordu; Challenger'ı. Herkes hazırlığını yapmıştı. Görev Uzmanı Ellison Onizuka, Uzayda Öğretmen Katılımcısı Sharon Christa McAuliffe, Yük Uzmanı Gregory B. Jarvis ve Görev Uzmanı Judith A. Resnik, Pilot Michael J. Smith, Komutan Francis R. Scobee ve Görev Uzmanı Ronald E. McNair'dan oluşan 7 kişilik mürettebat Challenger ile uzaya gidecekti. 28 Ocak 1986 günü Florida'daki Cape Canaveral uzay üstünde büyük bir heyecan vardı. Ancak bu heyecan Challenger fırlatıldıktan saniyeler sonra yerini korkuya ve acıya bıraktı.

73 SANİYE SONRA DEHŞET VERİCİ BİR ŞEY OLDU

Challenger uzay mekiği, Cape Canaveral'dan fırlatıldıktan yaklaşık 73 saniye sonra patladı ve mekikteki 7 kişilik mürettebatın tamamı korkunç bir şekilde hayatını kaybetti. Amerikalılar ve uzay gelişmelerini takip eden dünyanın dört bir yanındaki insanlar uzun yıllar boyunca Challenger uzay mekiği faciasının etkisini üzerlerinden atamadı.

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Ve bugün, Challenger uzay mekiği faciasına dair şaşırtan bir keşif yapıldı.

ŞAŞIRTAN KEŞİF! CHALLENGER'IN...

Reuters'ın haberine göre, Florida kıyılarında İkinci Dünya Savaşı'na ait bir uçağın enkazını arayan bir belgesel ekibine bağlı dalgıçlar, 1986'da fırlatılmasından kısa bir süre sonra patlayan ve parçalanan uzay mekiği Challenger'ın 20 metrelik bir bölümünü buldu.

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Challenger'ın bulunan parçasına dair açıklama NASA'dan geldi. Uzay ajansı yaptığı yazılı açıklamada, dalgıçların okyanusun dibinde çoğunlukla kumla kaplı ve mekiğini kendine özgü niteliklerini taşıyan büyük, açıkça modern bir nesneyi gördükten sonra kendileriyle temasa geçtiğini paylaştı.

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NASA yöneticisi Bill Nelson da konuya dair bir açıklama yaptı. Nelson, NASA'nın enkazı kurtarıp kurtaramayacağını ve ne gibi ek önlemler alabileceğini belirlemeye çalıştığını söyledi.

BELGESEL İÇİN DALDILAR KARŞILARINDA NE BULDULAR

Dalgıçların, uçakların ve gemilerin doğaüstü bir şekilde ortadan kaybolmasıyla ilgili efsanelere konu olan Atlantik Okyanusu'ndaki Bermuda Şeytan Üçgeni hakkında bir belgeselinin parçası olarak Florida açıklarında deniz tabanını keşfetme çıktıkları belirtildi.

Dalgıçların 5 Aralık 1945'te iz bırakmadan kaybolan bir uçağın enkazını ve yine o gün kaybolan beş ABD Donanması torpido bombardıman uçağını aradıkları aktarıldı. Ancak görünüşe bakılırsa karşılarına Challenger'ın enkazı çıktı.

Yapılan keşif, 25 yıl içinde ilk kez Challenger'ın bir parçasının bulunduğuna işaret etti.

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