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  4. '1989'dan beri ilk defa görüyorum' O ilçede iğne atsan yere düşmez dedirtecek kadar yoğunluk var 'Böyle bir mahşeri kalabalık hiç olmamıştı'

'1989'dan beri ilk defa görüyorum' O ilçede iğne atsan yere düşmez dedirtecek kadar yoğunluk var 'Böyle bir mahşeri kalabalık hiç olmamıştı'

19.06.2024 12:59
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İzmir’in Foça ilçesinde bayram tatiliyle beraber sezon hareketliliği başlarken, 9 günlük Kurban Bayramı tatili işletmecilerin yüzünü güldürdü. Foça plajları ise tatilcilerin akımına uğradı. Yeni Foça'da ikamet edenler ve esnaflar kalabalığı 'mahşer kalabalığı' olarak tanımlarken bir esnaf "1989 yılında geldim, ilk defa böyle bir kalabalık görüyorum" ifadelerini kullandı.

'1989'dan beri ilk defa görüyorum' O ilçede iğne atsan yere düşmez dedirtecek kadar yoğunluk var 'Böyle bir mahşeri kalabalık hiç olmamıştı'

9 günlük Kurban Bayramı tatiliyle beraber vatandaşlar, İzmir’in Foça ilçesine akın etti. Foça’nın denize girilebilecek ve tatil yapabilecek en güzel yeri olarak bilinen Yeni Foça’da, iğne atsan yere düşmez dedirtecek şekilde yoğunluk oluştu.

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"AŞIRI DERECEDE BİR YOĞUNLUK VAR"

Yeni Foça’da ikamet eden Okay Çalgan, “Bayram nedeniyle mahşer kalabalığı var; esnaflarımız memnun biz de memnunuz. Bayramın 9 güne çıkmasından dolayı çok memnun olduk. Aşırı derecede bir yoğunluk var. İnsanlar da zaten sıcaktan bunalmışlardı, kendilerini dışarı atmalarının peşindeydiler. 9 günlük tatil insanların Yeni Foça’ya akın etmesine sebep oldu” dedi.

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"BÖYLE BİR MAHŞERİ KALABALIK HİÇ OLMADI"

“1989 yılında geldim, ilk defa böyle bir kalabalık görüyorum” diyen ve Yeni Foça’da esnaflık yapan Ali Uyar, “Yeni Foça’da pilavcıyım böyle bir mahşeri kalabalık hiç olmadı. Tatilin uzun olması, otobüslerim bedava olması, havaların aşırı sıcak olması aşırı bir yoğunluk yaşanmasına sebep oldu. 1989 yılında geldim, ilk defa böyle bir kalabalık görüyorum” şeklinde konuştu. (İHA)

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e7916bd9-4776-416e-b69e-84903fe43d6bBu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Foça tatil
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