1990'lardan bu yana ABD'ye tedarik ediyorlardı! Rusya'dan dikkat çeken "roket motoru" kararı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına dünya çapından tepkiler gelirken, birçok ülke de Rusya'ya yaptırım uygulama kararı aldı. Ancak şimdi Rusya'nın ABD'ye roket motoru tedarikini durdurduğu bildirildi.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, Rus devlet kanalı Rossiya-24'e yaptığı açıklamada, 1990'lardan bu yana ABD'ye roket motoru tedarik ettiklerini belirtti.

SEVKİYATI DURDURMA KARARI ALINDI

Yaptırımlar nedeniyle ABD'ye yönelik sevkiyatlarla ilgili bir karar aldıklarını aktaran Rogozin, "Bugün NPO Energomaş'ta üretilen roket motorlarının ABD'ye sevkiyatını durdurma kararı aldık." dedi.

Rogozin, Almanya ile Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) Rusya'ya ait kısmında ortak deneylerin artık yapılmayacağını da söyledi.

(AA)

