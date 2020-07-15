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  4. 1994 model Şahin'in fiyatını duyan şaşırıp kalıyor! 66 bin liraya satışa çıkardı

1994 model Şahin'in fiyatını duyan şaşırıp kalıyor! 66 bin liraya satışa çıkardı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2020 10:17 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde oto galericilik yapan Hacı Ömer Kalender, 1994 model orijinal Tofaş Şahin marka aracını 66 bin liraya satılığa çıkardı.

1994 model Şahin'in fiyatını duyan şaşırıp kalıyor! 66 bin liraya satışa çıkardı

Afşin’de oto galericilik yapan Hacı Ömer Kalender, uzun süredir kendinde bulunan 1994 model Tofaş Şahin marka aracına gözü gibi bakıyor. Sahibi olduğu galeride yüksek model araçları dışarıda sergileyen Kalender, 1994 model 84 bin kilometredeki Şahin’i kapalı yerde muhafaza ediyor.

'BİNMEYE KIYAMIYORUM'

Araca gözü gibi baktığını belirten Kalender; “Araç sanki 1994 gibi, aynı temizlikte aynı ayarda. Etiketleri, garanti belgeleri hala duruyor. Yüksek fiyata sattığımız araçları dışarıda sergiliyoruz. Ancak bu aracı dışarı çıkarmıyor kapalı yerde muhafaza ediyoruz. Tofaş Şahin benim için bir hastalık. Aracımı çok seviyorum. Binmeye kıyamıyorum ” dedi.

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(İHA)

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