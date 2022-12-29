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2. Abdülhamid'in kayıp koleksiyonu bulundu! Her yerde aranan fermanlar Karaköy'de ortaya çıktı: Özel sikkeler ve tarihi musluklar da var

29.12.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultan 2. Abdülhamid’e ait Yıldız Koleksiyonu’nda kaybolan 22 adet ferman ve berat ile 1 adet dikiş makinesi ele geçirildi. Uzun zamandır her yerde aranan koleksiyondaki parçalar Karaköy'de düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Söz konusu operasyonda Emevi Sultanlarının özel sikkeleri ve İstanbul'un kayıp çeşme musluklarının da bulunduğu öğrenildi.

2. Abdülhamid'in kayıp koleksiyonu bulundu! Her yerde aranan fermanlar Karaköy'de ortaya çıktı: Özel sikkeler ve tarihi musluklar da var

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sultan 2. Abdülhamid’in Yıldız Koleksiyonu’nda kayıp olan ve uzun dönemdir aranan tarihi fermanların Beyoğlu Karaköy’deki bir işyerinde tutulduğu bilgisini aldı.

2. ABDÜLHAMİD’İN KAYIP FERMANLARI BULUNDU

CNN Türk'ün haberine göre; kaçakçılık polisi, Karaköy’deki işyerine ani baskın düzenledi. “Yıldız Koleksiyonu’ndan” kaybolan, “2. Mahmut, 1. ve 2. Abdülhamid, 3. Ahmet, 2. ve 3. Mustafa ve Abdülmecid’e ait 22 adet ferman ve Berat ele geçirildi. Yapılan aramalarda ayrıca, 1 adet dönemin ilk örneklerinden dikiş makinesi ve Cumhuriyet dönemi bir adet matbu kitap ele geçirildi. Devam eden operasyonlarda İzmir’de de 5 adet eser daha yakalandı. Malzemelerin 2. Adbülhamid ve oğlu Mehmed Burhanettin efendinin olduğu değerlendiriliyor.

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94 BİN ADET TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir yıl içerisinde 47 operasyon düzenledi. 63 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan operasyonlarda 10 müze kurabilecek tam 94 bin adet tarihi eserler ele geçirildi.

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Önemli tarihi eser operasyonlarından bazıları şöyle;

EMEVİ SULTANLARININ ÖZEL SİKKELERİ BULUNDU

Kaçakçılık polisinin düzenlediği başka bir operasyonda ise, Emevi Sultanlarının hacca giderlerken çok az sayıda bastırdıkları ve Suriye’deki müzelerden çalınan 7 adet altın sikke ele geçirildi. Ele geçirilen sikkelerden bir benzerinin Londra’daki müzayede salonlarında 3 milyon Pounda satıldığı öğrenildi.

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İSTANBUL’UN TARİHİ MUSLUKLARI DA BULUNDU

İstanbul’un tarihi çeşmelerinden çalınan 100 adet musluk ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul 2. abdülhamid emeviler koleksiyon

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