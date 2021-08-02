2 Ağustos günlük burç yorumları: Bugün sosyal çevre ve ilişkiler ön planda olabilir

2 Ağustos burç yorumları merak ediliyor. Başak burcu bugün geleceğe dair önemli bir karar alabilir. Akrep burcu ise finansal anlamda çevredeki kişilerden yardım görebilir. İşte koç, boğa, yengeç, ikizler, akrep, terazi, aslan, oğlak, başak, yay, kova ve balık burcunun günlük astroloji yorumları… İşte 2 Ağustos günlük burç yorumları…

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün iletişim trafiğiniz artabilir, iş ve sorumluluklarınızı hızlıca tamamlayabilirsiniz. Öğleden sonra önemli işlerinizi başarıyla bitirebilmek için daha destekleyici bir süreçte olacaksınız. Öğleden önce dağınıklıklar olabilir.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün günün ilk yarısında odaklanma ve toparlanma, planlı hareket etme konusunda zorlanabilirsiniz. Fakat öğleden sonra işlerinizi daha hızlı yoluna koyabilirsiniz. Finansal konularda karışıklıklara dikkat edin. Hızlı hareket ederek yüklü finansal riskler almayın.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün günün ilk yarısında aksilik ve gecikmelerle karşılaşabilirsiniz. Günün ikinci yarısında önemli işlerinizi başlatmaya, imza işlerinizi gerçekleştirmeye ve önemli konuşmalarınızı, toplantılarınızı tamamlamaya çalışın. Öğleden sonra temponuz yükseliyor.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün gün içinde ertelediğiniz işlerinizi tamamlayabilir, yolculuklara çıkabilir, hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Birden fazla iş ve plan, yapılacaklar zihnen bir strese sokabilir. Acelecilik ve hızlı karar almak, düşünmeden konuşmak pişmanlıklara sebebiyet verebilir.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün sosyal çevre ve ilişkiler ön planda olabilir. Öğleden sonra iş ve özel hayatınızda birden fazla görüşme yapabilirsiniz. Finansal konularda ise bir düzenlemeye gidebilirsiniz. Başarı isteğiniz ve hırs artabilir. Fevri tavırlardan kaçının.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün geleceğe yönelik bir karar alabilir, iş hayatınızda önemli bir işi tamamlayabilirsiniz. İş görüşmelerinizde daha kontrollü, objektif ve profesyonel olmaya özen gösterin. Hızlı düşünüp hızlı karar almak kazandırmak yerine kaybettirebilir.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün günün ilk yarısında unuttuğunuz ödemeler önünüze gelebilir, zorunlu ödemeler ve vergilerle ilgili düzenlemeler yapabilirsiniz. Öğleden sonra iletişim krizlerine dikkat edin, alınganlık ve kuruntularla hareket etmeyin.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün finansal sosyal çevrenizdeki insanlarla iş birliği yapabilir, grup ve ekip çalışmaları içinde olabilirsiniz. Aile üyeleri ve evebeynlerinizin finansal yatırımları, miras ve nafaka davalarıyla ilgili gelişmeler karşınıza gelebilir.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün öğleden önce işlerinize odaklanmakta veya çalışma ortamında disiplini sağlamakta zorlanabilirsiniz. Dağınıklık ve aksaklık ihtimallerine karşı önemli işlerinizi öğleden sonraya bırakın. Günün ikinci yarısında önemli görüşmelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün haftaya yeniliklerle başlayabilirsiniz. Sağlıklı beslenme ve yeni alışkanlıklar, spor ve kurslar bugünlerde yeni adımlarınızdan biri olabilir. Öğleden sonra sınavlar, eğitimle ilgili başvurular gündeminizde olabilir.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün güne başlarken gergin veya halsiz olabilirsiniz. İsteksizlik ve sıkılganlık hali çalışabilir. Fakat öğleden sonra harekete geçecek, akıl ve mantığınızla hareket etmeyi tercih edeceksiniz. Bu tavrınız ilişkilerinizde daha mesafeli olmanıza neden olabilir.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün günün ilk yarısında ulaşımda aksaklıklar yaşayabilir veya dikkatsizliklerinizden kaynaklı gecikmelerle karşılaşabilirsiniz. Öğleden sonra hayatınızdaki kadın figürleriyle ortak aktiviteler içinde olabilir, annenizin istek ve ihtiyaçları için çaba sarf edebilirsiniz.



