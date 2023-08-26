'2 bin TL nerede 500 TL nerede...' Zamlardan sonra çözümü bu yöntemde buldular! Uzmanlar uyardı: Para cezası var

Okul servis ücretlerindeki artış velileri zor durumda bırakınca bazıları kendi çözümünü üretti. Kimi çocuğu ya komşusuyla okula gönderiyor ya da ortaklaşa korsan servis tutuyor. Servisçiler odasına göre bu yöntem korsan taşımacılık. İşte velilerin ve servisçilerin son dönemdeki bu yeni uygulamalar hakkındaki düşünceleri ve Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük'ün 'Para cezası' uyarısı...

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; servis ücretleri velileri zorladı, onlar da çareyi ya korsan takside ya da komşu arabasında aradı. Mikrofon uzatılan bir vatandaş; "Korsan taksiye mecbur bırakıyorlar" derken bir başkası ise "Birkaç tane veli arkadaş toplanıp toplu bir şekilde götürmeyi düşünüyoruz" dedi.

Okul servislerinde en kısa mesafe ücreti 1300 TL. Ek masraflarla bu ücret neredeyse ikiye katlanıyor. Servis ücretini yüksek bulan veliler yeni alternatifler arıyor. Bazıları için çözüm korsan servis. 3-4 aile birleşiyor, bir şoförle anlaşıyor ve sonrasında korsan servisle çocuğunu okula gönderiyor.

"2 BİN TL NEREDE 500 TL NEREDE"

Vatandaşlar "Kendi aralarında araçları olan anneler, toplu olarak bir hafta biri götürüyor, getiriyor. Aralarında yakıt parasını topluyorlar." ifadelerini kullandı. Mikrofon uzatılan bir başka vatandaş ise "Buna mecbur olmamız gereken nokta servis ücretlerinin bu afaki rakamları" şeklinde konuşurken bir diğeri de "Servis 2 bin TL ise arkadaş 500 TL'ye götürüyorsa ona veriyorum yani 2 bin TL nerede 500 TL nerede" dedi.

Bazı veliler çocuklarını okula gönderebilmek için komşularıyla anlaşıyor. Şimdi, bunun da korsan servis sayılıp sayılmadığı merak ediliyor. Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük konuyla ilgili "Bu iş komşu tarafından sürekli yapılıyorsa ve bu bir bedel karşılığı yapılıyorsa o komşunun yaptığı da korsan taşımacılığa girer. Servis ücretlerindeki artışlar da maalesef velilere çok geldi. Taşımayı yapan kişinin yetki belgesi yoksa, ticari bir kaydı yoksa ve bunu bir ücret karşılığı yapıyorsa yaptığı bu faaliyet korsandır. İdari para cezası var" dedi.

Diğer yandan Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sınar da "İstanbul'da okul ve personel tahditli servis plakasıyla yapılmaktadır. Servis plakalı araçların dışındaki araçlar korsan araçlardır" şeklinde konuştu.