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  4. 2 çocuk annesi Tülay Güçevin'i önce dövdüler sonra arabayla üstünden geçtiler! Cinayeti otel sahibinin otomobili ele verdi 'Alkol aldım hatırlamıyorum'

2 çocuk annesi Tülay Güçevin'i önce dövdüler sonra arabayla üstünden geçtiler! Cinayeti otel sahibinin otomobili ele verdi 'Alkol aldım hatırlamıyorum'

05.12.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta sonu gerçekleşen kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi! Korkunç olay Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşandı. 2 çocuk annesi Tülay Güçevin, önce darp edildi daha sonra da öldürüldü. AA'nın haberine göre olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı. Tülay Güçevin'in otomobille üstünden geçildiği ifade edildi. Şüpheli otel işletmecisinin aracında kan izleri bulundu.

2 çocuk annesi Tülay Güçevin'i önce dövdüler sonra arabayla üstünden geçtiler! Cinayeti otel sahibinin otomobili ele verdi 'Alkol aldım hatırlamıyorum'

İki çocuk annesi Tülay Güçevin'in cansız bedenini yol kenarında gören vatandaşlar 112'yi arayarak ihbarda bulundu. Olayla ilgili araştırma sürerken yaşları 32 ve 28 olan iki kişi gözaltına alındı. 24 yaşındaki kadına çarptığı düşünülen araç da bulundu. Otomobildeki kan cinayeti aydınlattı.

2 ÇOCUĞU VARDI... TÜLEY GÜÇEVİN ÖLDÜRÜLDÜ!

Polatlı-Haymana yolu Şeyhali Mahallesi mevkisinde bir kadının yol kenarında hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

İlk incelemede vücudunda darp izlerine rastlanan ve otomobille üzerinden geçilerek öldürüldüğü tahmin edilen kadının, 24 yaşındaki Tülay Güçevin olduğu belirlendi.

Genç kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Polatlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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OTEL İŞLETMECİSİ C.S.D: 'ALKOLLÜYDÜM HATIRLAMIYORUM'

Olayla ilgili soruşturmada C.S.D. (32) ve S.M.S. (28) gözaltına alındı.

Otel İşletmecisi C.S.D'ye ait otomobilin sol ön çamurluğunun hasar gördüğü ve üzerinde kan izleri bulunduğu belirlenirken, alkollü şüphelinin olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın Polatlı İlçe Jandarma Komutanlığınca sürdürüldüğü bildirildi.

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kadın cinayeti Ankara

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