2. Dünya Savaşı'ndan kalma tank kapanları Kiev savunmasında kullanılıyor

Ukrayna yönetimi, Rus güçlerinin olası saldırısı nedeniyle başkent Kiev’in savunulması için ellerindeki tüm malzemeleri kullanmaya çalışıyor.

KIEV SOKAKLARINDA OLAĞANÜSTÜ ÖNLEMLER

Kiev’e giden ana yolların yanı sıra kentteki hemen hemen her sokakta alınan olağanüstü önlemler dikkati çekiyor.

Ukraynalılar bulabildikleri her malzemeyle olası saldırılarda Rus zırhlıları ve tanklarını engellemek için yollara barikatlar kurdu.

RUS TANKLARINA KARŞI DEMİR KİRPİLER

İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi tanklarına karşı Kiev’in savunulması için kullanılan ve bir müzede sergilenen tanksavar demir kirpiler de Rus güçlerinin kente olası girişine karşı yeniden başkent sokaklarına konuşlandırıldı.

Nazilere karşı kullanılan bu anti tank kirpileriyle Kiev’e girmeleri halinde bu kez de Rus tankları ve zırhlıları engellenmeye çalışılacak. (AA)



