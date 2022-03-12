HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 2. Dünya Savaşı'ndan kalma tank kapanları Kiev savunmasında kullanılıyor

2. Dünya Savaşı'ndan kalma tank kapanları Kiev savunmasında kullanılıyor

12.03.2022 01:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rus ordusunun kente girişine önlem olarak 2. Dünya Savaşı'ndan kalma tank kapanları kullanılıyor. Kiev Müzesinde sergilenen tank kapanları başkentin sokaklarına yerleştirildi. Demir kirpiler, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi tanklarını engellemek için kullanılıyordu.

2. Dünya Savaşı'ndan kalma tank kapanları Kiev savunmasında kullanılıyor

Ukrayna yönetimi, Rus güçlerinin olası saldırısı nedeniyle başkent Kiev’in savunulması için ellerindeki tüm malzemeleri kullanmaya çalışıyor.

20220311_2_52564683_74557151

KIEV SOKAKLARINDA OLAĞANÜSTÜ ÖNLEMLER

Kiev’e giden ana yolların yanı sıra kentteki hemen hemen her sokakta alınan olağanüstü önlemler dikkati çekiyor.

20220311_2_52564683_74557152

Ukraynalılar bulabildikleri her malzemeyle olası saldırılarda Rus zırhlıları ve tanklarını engellemek için yollara barikatlar kurdu.

20220311_2_52564683_74557163

RUS TANKLARINA KARŞI DEMİR KİRPİLER

İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi tanklarına karşı Kiev’in savunulması için kullanılan ve bir müzede sergilenen tanksavar demir kirpiler de Rus güçlerinin kente olası girişine karşı yeniden başkent sokaklarına konuşlandırıldı.

20220311_2_52564683_74557153

Nazilere karşı kullanılan bu anti tank kirpileriyle Kiev’e girmeleri halinde bu kez de Rus tankları ve zırhlıları engellenmeye çalışılacak. (AA)

20220311_2_52564683_74557154

20220311_2_52564683_74557155

20220311_2_52564683_74557160


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ukrayna duyurdu! Rus güçler Belediye Başkanını kaçırdıUkrayna duyurdu! Rus güçler Belediye Başkanını kaçırdı
Esrarengiz olay! Hırvatistan'a düştü: Endişe vericiEsrarengiz olay! Hırvatistan'a düştü: Endişe verici
Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklamalar! Tek tek sayıp ekledi: Hepsini serbest bırakacağızKılıçdaroğlu'ndan flaş açıklamalar! Tek tek sayıp ekledi: Hepsini serbest bırakacağız
Anahtar Kelimeler:
Kiev
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Artık bakire değilim' demişti! Göğüs dekoltesini paylaştı

'Artık bakire değilim' demişti! Göğüs dekoltesini paylaştı

Ağzınıza bile sürmeye kalkmayın! Zehir saçıyor

Ağzınıza bile sürmeye kalkmayın! Zehir saçıyor

Esrarengiz olay! Hırvatistan'a düştü: Endişe verici

Esrarengiz olay! Hırvatistan'a düştü: Endişe verici

Habertürk canlı yayında iltifat yarışı! Hülya Hökenek ile Hüseyin Öztel arasındaki ilginç diyaloğun perde arkası ortaya çıktı

Habertürk canlı yayında iltifat yarışı! Hülya Hökenek ile Hüseyin Öztel arasındaki ilginç diyaloğun perde arkası ortaya çıktı

Ukrayna'dan çarpıcı açıklama: Rusya, Belarus'u vuracak

Ukrayna'dan çarpıcı açıklama: Rusya, Belarus'u vuracak

64 kilometrelik Rus konvoyu harekete geçti

64 kilometrelik Rus konvoyu harekete geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.