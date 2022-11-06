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  4. 2. el araç alanlar dikkat! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar

2. el araç alanlar dikkat! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar

06.11.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir kişi, internetten gördüğü ilan üzerine aldığı otomobilinin gerçek kilometresinin 200 bin olduğunu öğrenince büyük şok yaşadı. Ağır Ceza Mahkemesi, nitelikli dolandırıcılık suçundan sanığa hapis cezası verdi. Temyiz edilen kararla ilgili olarak Yargıtay son noktayı koyarak, 'nitelikli dolandırıcılık' suçu oluştuğuna dikkat çekti.

2. el araç alanlar dikkat! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar
  1. el araç alan bir kişi, otomobilinin arızalanması üzerine gittiği serviste büyük şok yaşadı. 68 bin km olan aracının gerçekte 200 bin olduğunu öğrenen kişi soluğu mahkemede aldı. Ağır Ceza Mahkemesi, dolandırıcılık nedeniyle sanığa hapis cezası verirken karar temyiz edildi. Emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay, olayın 'nitelikli dolandırıcılık' suçu oluşturduğuna dikkat çekti.

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GERÇEĞİ ÖĞRENİNCE ŞOKE OLDU

İnternet sitesi üzerinden 68 bin kilometrede bir otomobil için ilan sahibiyle anlaşmaya varan bir tüketici, bir süre sonra arızalanan otomobilini yetkili servise götürünce büyük şok yaşadı. Aracın gerçek kilometresinin 200 bin olduğunu öğrenince dolandırıldığını anlayan mağdur tüketici, Ağır Ceza Mahkemesi'nin yolunu tuttu.,

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YARGITAY'DAN EMSAL KARAR

Aracı satan kişi, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, karara itiraz edince devreye Yargıtay girdi. Emsal nitelikte bir karara imza atan Yüksek Mahkeme; kilometresi düşürülmüş aracı değerinin üzerinde satmanın, 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu oluşturduğuna dikkat çekti.

Kararda şöyle denildi:

"Davacının aracı satın aldığı ancak aracın yetkili servise götürülmesi ile, aracın kilometre saatinin değiştirildiğinin ve 200 bin kilometrede olduğunun tespit edilmiştir. Bu suretle sanığın nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediğinin iddia edildiği olayda; tüm dosya çerçevesine göre sanığın mahkumiyetine yönelik mahkemenin kabulünde isabetsizlik görülmemiştir. Mahkeme hükmünün onanmasına oy birliği ile kabul edilmiştir."

3 YILDAN 10 YILDA KADAR HAPİS CEZASI

Aracın gerçek değerinden daha yüksek değere satmak için yapılan hilelerden biri de aracın kilometresini düşürmek. Gerek teknik yöntemlerle gerekse de yeni araçlarda yazılım vasıtasıyla kilometre değeri düşürülebiliyor. Araçlarda kilometresi aracın değerini etkileyen asli unsurlarından birisi olarak görülüyor. Aracın yıpranma payının hesaplanması ve ileride çıkabilecek sorunların ve motor ömrü bakımından çok önemli bir husus olarak biliniyor. Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesinde 'Nitelikli dolandırıcılık' başlığı altında bu tür hileye başvuranlara yönelik verilecek cezalar şöyle açıklanıyor:

"Nitelikli dolandırıcılık suçunun cezası 3 yıl ila 10 yıl arasında hapis olarak belirlenmiştir. Buna ek olarak 5000 güne kadar adli para cezası da hükmedilmektedir."

Kaynak: İHA

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Yargıtay ikinci el araba

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