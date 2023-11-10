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  4. 2 gün sonra fark edildi... İstanbul'da AVM’de şüpheli ölüm! Cam çatı kırılmış

2 gün sonra fark edildi... İstanbul'da AVM’de şüpheli ölüm! Cam çatı kırılmış

10.11.2023 16:57 | Son Güncelleme:
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Kağıthane’deki bir AVM’de 2 gün önce intihar ettiği düşünülen bir kişinin cesedi bulundu. Olay 2 gün sonra fark edilirken, ceset itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu cam tavanı kırılan bölümden güçlükle çıkarıldı.

2 gün sonra fark edildi... İstanbul'da AVM’de şüpheli ölüm! Cam çatı kırılmış

Olay, Kağıthane Emniyetevleri Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi’ndeki bir AVM’de meydana geldi. İddiaya göre, 20 yaşındaki kişi, 2 gün önce gökdelenin 55. katındaki seyir terasından havalandırma boşluğuna düştü. Zemine çakılan gencin, hayatını kaybettiği belirlendi.

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2 GÜN SONRA ÇALIŞANLAR FARK ETTİ

Şahsın düşmesinin etkisiyle binanın alt kısmında bulunan cam çatının da kırıldığı tespit edildi. Olay, üzerinden 2 gün geçtikten sonra çalışanlar tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ceset itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı. Öte yandan adının Yusuf olduğu öğrenilen şahsın intihar etmiş olabileceği değerlendiriliyor.

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"DÜŞTÜĞÜ ANDA ORADAKİ CAMI KIRIP İÇERİYE DOĞRU GİRMİŞ"

Olayın yaşandığı yere yakın bir yerde esnaflık yapan Mustafa Hartavi, “Sabah dükkanımızı açtığımızda çok sayıda itfaiye ekibinin burada olduğunu gördük. Çevreden duyduğuma göre 2 gün önce burada bir genç intihar etmiş. Daha yeni fark edilmiş. İtfaiye ekipleri de onu kurtarmaya çalışıyorlardı. AVM’nin seyir katından atlamış. Kişi 55’inci kattan aşağı düşmüş. Kişi düştüğü anda oradaki camı kırıp içeriye doğru girmiş. 1 saattir ekipler o düşen kişiyi kurtarmaya çalışıyorlar” diye konuştu. (İHA)

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AVM şüpheli ölüm
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