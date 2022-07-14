2 günde dümdüz bir karın mümkün! İşte mucize detoks

Düğün, toplantı, davet derken yaz aylarının gelmesi ile, son ana saklanan kilo verme süreci bir panik havası oluşturmaya başladı. Son ana kadar yemeye içmeye devam edip sihirli bir değnek ile puf deyince sönme hayali hangimizde yok ki. Oysaki o yağlar bize puf diye gelmediği gibi hop diye gitmeyecektir. Uzun vadede geleceğinizi planlarken, kısa vadede hızlı bir çözüm olabileceğiniz bir yöntem de var.

İKİ GÜNLÜK DETOKS PROGRAMI

Detoks toksinlerden arınma anlamına gelmektedir. Detoks yaparken en önemli detay su içmektir. Su; çay, ayran, soda değildir. Öğünlerden önce su içmek bu işin sırrı. Peki, ne kadar su içeceğim diye düşünüyorsanız, susamayı beklemeden, öğünlerden önce ve 1 saat sonra, hatta saat başı su içip yaz aylarında 2-3 litre arası su içmeyi ihmal etmemelisiniz.

DÜZ BİR KARIN İÇİN...

Ödemliyim zaten su içmeyeceğim demek büyük hata olur. Aksine ödem suyu yeterli alamamaktan da oluşur. Beyin organlarını susuzluğa karşı korumak için bedende su tutar. Bu sebeple su içmek ödemin en basit ilacıdır. Yeşil çay başka bir ödem atıcıdır ancak dikkat edilmesi gereken tanı konulmuş rahatsızlığınızın olmamasıdır.

Kullanılan ilaçlar ve hamilelik durumları bitki çayları için önem arz etmektedir. Beslenme Danışmanı Yasemin Özen İpek konu hakkında bilgiler verdi. Aşağıdaki menü ile 2 günde düz karına merhaba diyeceksiniz.

1.Gün

KAHVALTI

2 dilim tam buğday ekmeği

7 adet zeytin

Domates – salatalık – yeşillik

1 emek kaşığı lor peynir (vegan peynir)

ARA ÖĞÜN

2 adet salatalık

10 adet çiğ fındık

1 şişe maden suyu

AKŞAM YEMEĞİ

Bir tutam semiz otu

1 yemek kaşığı yulaf (glutensiz)

1 adet şeftali

1 bardak su

Hepsini blenderden geçirip içilecektir.

2. Gün

KAHVALTI

2 dilim tam buğday ekmeği

2 adet ızgara kapya biber

Domates – salatalık – yeşillik

1 yemek kaşığı lor peynir (vegan peynir)

ARA ÖĞÜN

5 adet çilek – 2 adet salatalık

1 şişe maden suyu

2 adet ceviz

AKŞAM YEMEĞİ

Bir tutam semiz otu

1 yemek kaşığı yulaf (glutensiz)

1 adet şeftali

1 bardak su

Hepsi blenderden geçirip içilecektir.

ÖNEMLİ NOT: Tanı konulmuş rahatsızlığı olanlar hekimlerine danışmadan kimsenin listesini uygulamasınlar.



