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  4. İki haftadır hastanede koronavirüs tedavisi görüyordu! Bugün toprağa verildi

İki haftadır hastanede koronavirüs tedavisi görüyordu! Bugün toprağa verildi

20.04.2021 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki haftadır hastanede koronavirüs tedavisi gören 86 yaşındaki Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu, hayatını kaybetti. Bugün toprağa verilen Bayramoğlu'nun cenaze törenine devletin önde gelen isimleri de katıldı.

Hüsnü Bayramoğlu'nun oğlu Hıfzı Bayramoğlu ve yakınları, Eyüpsultan Camisi'nde cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazına Bayramoğlu'nun yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ile sevenleri ve talebeleri katıldı.

TEZKİYE KONUŞMASINI DİYANET İŞLERİ BAŞKANI YAPTI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kılınan cenaze namazının ardından dua edip, tezkiye konuşması gerçekleştirdi.

Bayramoğlu'nun tabutu, cami avlusundan binlerce kişinin omzunda cenaze aracına taşındı, bazı vatandaşlar bu sırada teşrik tekbiri getirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da tabuta omuz verdi.

Hüsnü Bayramoğlu'nun cenazesi Bediüzzaman Said Nursi'nin diğer talebelerinin de bulunduğu Eyüpsultan Kabristanına defnedildi.

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VASİYETİ DİKKAT ÇEKTİ

Dr. Mehmet Rıza Derindağ cenaze namazında, Hüsnü Bayramoğlu'nun vasiyetini okudu.

Bayramoğlu'nun vasiyetinde, İslami çalışmalara devam edilmesi vurgulanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve mevcut hükümetin vatan, millet, İslamiyet hizmetlerinde teşvik edilmesi ve desteklenmesi çağrısında bulunuldu.

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Vasiyette, anarşi, kargaşa ve kaosa meydan verecek fikirlere karşı müminlerin ikaz ve irşat edilmesi de istendi.

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AA-DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İstanbul

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