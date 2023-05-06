2 haftalık bebek çöp kutusunda bulundu! Annesi bir de not bıraktı... “Bunu yapmak zorundaydım”

Kamerun’ın batı bölgesindeki Nkwen şehrinde çöp kutusunun içinden bebek ağlamasına benzer seslerin gelmesi üzerine yerel halktan bir kişi merak ederek baktı. Çöpün içinde terk edilen bir bebek gören kişi durumu hemen polise bildirdi. Bebeğin kontrollerinin yapılmasına adına çocuk sağlık merkezine götürüldüğü ifade edilirken sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Sağlık kontrollerinin sonrasında bebeğin koruma altına alınması adına işlemlerinin başlatılması için karakola götürüldüğü söylendi.

“BUNU YAPMAK ZORUNDAYIM”

Yetkililer 2 haftalık bebeğin yanında annesinin yazdığı tahmin edilen el yazısından bir not buldu. Notta bebeğin adının Michael olduğu ve sağlık durumuyla alakalı detaylar yer aldı. Anne yazdığı notta çocuğa bakacak maddi durumunun olmadığını ve bu nedenle daha iyi bir yaşam şansı bulmak için onu terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

Annenin notunda, “Bunu yapmak zorunda kaldığım için üzgünüm ama başka seçeneğim kalmadı çünkü bebeğimin mutlu bir hayat yaşamasını istiyorum. Bana yardım edecek kimsem yok. Lütfen ona iyi bakın. Bebeğin adı Michael ve 26 Nisan 2023'te dünyaya geldi. İlk aşısı olan “BCG”yi yaptırdı ve halen sünnet olacak.” ifadeleri yer aldı.