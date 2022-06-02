2 Haziran deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi 2 Haziran 2022 Perşembe

2 Haziran deprem mi oldu? sorusunun yanıtı Kandilli Rasathanesi ile AFAD tarafından yapılan son dakika açıklaması ile yanıt buldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Bolu, Akdeniz, Burdur, Balıkesir, Muğla gibi bazı illerimizde sarsıntı gerçekleşti. Vatandaşlar internette, 2 Haziran deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde oldu? konu başlıklarını araştırıyor. 2 Haziran 2022 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi haberimizde...

2 HAZİRAN DEPREM Mİ OLDU?

2022.06.02 04:28:53 34.8692 24.8072 19.0 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2022.06.02 04:12:30 40.4165 30.7830 12.9 -.- 1.8 -.- GOYNUK (BOLU) İlksel

2022.06.02 03:06:03 34.9493 24.0707 5.0 -.- 1.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.06.02 02:42:21 37.5998 29.9365 2.2 -.- 2.5 -.- YARISLI-YESILOVA (BURDUR) İlksel

2022.06.02 02:37:52 37.5887 29.9328 5.0 -.- 2.6 -.- YARISLI-YESILOVA (BURDUR) İlksel

2022.06.02 02:27:56 39.3725 27.8665 5.8 -.- 1.5 -.- KOZDEREGUVEN-(BALIKESIR) İlksel

2022.06.02 02:23:46 37.1075 28.4405 2.5 -.- 1.5 -.- ULA (MUGLA) İlksel

2022.06.02 02:20:15 38.4022 23.4852 5.1 -.- 3.1 3.2 YUNANISTAN İlksel

2022.06.02 00:55:36 35.2010 33.0823 7.0 -.- 2.2 -.- KIBRIS-ZUMRUTKOY İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler



