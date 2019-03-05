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"2. Kepez Kitap Fuarı" başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 16:22 | Son Güncelleme

Kitapseverlere kapılarını 8 Mart'ta açacak fuara, 251 yayınevi ve 150 yazar katılacak

Antalya'da bu yıl ikincisi düzenlenecek Kepez Kitap Fuarı, 8 Mart'ta açılacak.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, okuyuculara, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde çevreci, paylaşımcı ve sosyal içerikli çalışmalarla farklı bir fuar anlayışı sunulacak.

Bu yıl 251 yayınevi ve 150 yazarın katılması beklenen Kepez Kitap Fuarı'nda 40 söyleşi gerçekleştirilecek.

Canan Tan, Yavuz Dizdar, Ayşe Kulin, İclal Aydın, Hakan Mengüç, Kürşat Başar, Mesut Yar, Engin Akyürek, Fatih Çıtlak, Aşkım Kapışmak, Ahmet Ümit ve Kahraman Tazeoğlu gibi birçok yazar ve komedyen, fuarda hayranlarıyla bulaşacak.

Kepez Belediyesi, fuardan kitap alan kitapseverler adına birer portakal fidanı dikerek portakal bahçesi oluşturacak.

Sosyal sorumluluk projelerinin de yer alacağı kitap fuarı ile köy okulları kütüphanelere kavuşacak, gönüllüler görme engelliler için kitap seslendirmesi yapacak.

Seslendirmesi yapılan kitaplar, yüzlerce görme engelliyi kitaplarla buluşturacak.

Fuar, 17 Mart Pazar günü sona erecek.

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Antalya Kepez Kitap Fuarı kitap yazar

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