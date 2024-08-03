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  4. İzmir'in ardından bu kez Malatya! Bir elektrik faciası daha... 2 kez başvuru yapıldı, kaldırılmadı! 16 yaşındaki Batuhan'ı hayattan kopardı

İzmir'in ardından bu kez Malatya! Bir elektrik faciası daha... 2 kez başvuru yapıldı, kaldırılmadı! 16 yaşındaki Batuhan'ı hayattan kopardı

03.08.2024 17:31
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İzmir'deki tüm Türkiye'yi kahreden elektrik faciasının bir benzeri bu kez Malatya'da yaşandı. Akçadağ ilçesinde elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Batuhan Vahap Akbaş hayatını kaybetti. Batuhan Vahap Akbaş'ın ölümüne neden olan elektrik kabloların bulunduğu yerden kaldırılması için aylar öncesinde Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş'ye başvuruda bulunulduğu ortaya çıktı.

İzmir'in ardından bu kez Malatya! Bir elektrik faciası daha... 2 kez başvuru yapıldı, kaldırılmadı! 16 yaşındaki Batuhan'ı hayattan kopardı

Kahreden olay, dün gece saat 20.30 sıralarında Akçadağ ilçesi Aliçeri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki Batuhan Vahap Akbaş, Maskarlar mevkiinde dedesi O.M.'nin inşa edilen evin beton kısımlarını sularken dengesini kaybederek yakın bir mesafedeki elektrik kablolarına temas etti. Bu sırada elektrik akımına kapılan talihsiz genç, aile yakınları tarafından kaldırıldığı Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Batuhan Vahap Akbaş'ın cenazesi hastanedeki ve adli tıp kurumundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Akbaş'ın cenazesi, Akçadağ ilçe merkezine getirilerek burada defin edilirken Batuhan Vahap Akbaş'ın dedesi O.M.'in aylar önce evlerinin hemen yanında geçen elektrik kablolarının kaldırılması için ilgili kuruma müracaatta bulunduğu ileri sürüldü.

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“İKİ AY ÖNCE BEN, ALTI AY ÖNCE ÇOCUĞUN DEDESİ ELEKTRİK KABLOLARININ KALDIRILMASI İÇİN DİLEKÇE VERDİ”

Batuhan Vahap Akbaş'ın ihmal sonucu hayatını kaybettiğini belirten Aliçeri Mahalle Muhtarı İlhan İnce, bölgedeki kısmi erimelerin yaşandığı elektrik trafosunun da tehlike saçtığını kaydederek, "Elektrik çarpması sonucu 16 yaşındaki bir çocuğumuzu maalesef kaybettik. Çocuğun akıma kapıldığı kabloların bulundukları yerden kaldırılması için dedesi tarafından Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş'ye 6 ay önce dilekçe verilmiş ama dikkate alınmamış. Ayrıca ben de mahalle muhtarı olarak kabloların 2 ay önce kaldırılması için dilekçe verdim. İlgili kurumun bize söylediği ise 'bölgede ruhsatlı ev yok, biz bu kabloları ve direkleri değiştiremeyiz' şeklinde oldu. Çocuğumuz Bursa'dan dedesini ziyarete gelmiş, dilekçe verildiği halde kaldırılmayan kablolar nedeniyle hayatını kaybetti. Bölgedeki trafonun fotoğraflarını da çektik hafta başı ilgili kuruma ileteceğiz” diye konuştu. (İHA)

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AW260441_06Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Malatya elektrik
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