2 kişi hayatını kaybetmişti! Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı: Korkunç

Edinilen bilgilere göre, Ordu'dan Giresun'a seyir halinde bulunan N.G. idaresindeki tır Bulancak ilçesi Fatoğlu Kavşağı'nda sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan A.B., H.Ç., M.B., C.Ç. ve F.A. yaralı olarak Giresun İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen A.B., H.Ç. hayatını kaybetti.

Kazanın ardından çevrede yapılan araştırmalarda olay anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, otomobilin kavşaktan Karadeniz sahil yoluna girdiği esnada Ordu’dan Giresun istikametine seyir halinde bulunan tır ile çarpıştığı görülüyor. Bir süre tırın önünde sürüklendiği anbean görüntülere yansıyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

