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2 kişi salonda, 3 kişi sokakta! Doğum günü kana bulandı... 'Kıza baktın' kavgası

19.10.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Fatih'te bir düğün salonu içinde düzenlenen doğum günü partisinde kurşunlar havada uçuştu. 'Kıza baktın' meselesiyle başlayan kavgada 2 kişi düğün salonu içerisinde, 3 kişi de sokak ortasında olmak üzere toplam 5 kişi silahla vuruldu. Olayı anlatan Muhammed Akyüz, “İçeride doğum günü kutluyorlardı. Kıza bakma mevzusundan çıkmış. Biri ensesinden, biri sırtından diğeri ise kolundan vuruluyor. Kolundan vurulan kaçtı'' şeklinde konuştu.

2 kişi salonda, 3 kişi sokakta! Doğum günü kana bulandı... 'Kıza baktın' kavgası

Olay, Fatih İskender Paşa Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunda saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir grup vatandaş doğum günü kutlamak için düğün salonunda toplandı. Bir süre eğlendikten sonra gruptan biri yanındaki kıza baktığını söylediği kişiyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Düğün salonunda birbirlerine tekme, tokat ve sandalyelerle saldıran kişilerden biri silahını çıkardı. Daha sonra silahını ateşleyen kişi salon içinde 2 kişiyi vurdu. Gittikçe şiddetlenen kavga kısa sürede salon içinden sokağa taştı. Sokakta da 3 kişinin vurulduğu kavgada cam şişeler ve kaldırım taşları havada uçuştu.

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'KIZA BAKTIN' KAVGASI

Doğum günü kutlamasında "kıza baktın" meselesiyle başlayan kavgada 2 kişi düğün salonu içerisinde, 3 kişi de sokak ortasında olmak üzere toplam 5 kişi silahla vuruldu. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden yaralılar kanlar içinde yere yığıldı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavga eden grupları ayırmaya çalışırken sağlık ekipleri yaralılara müdahale etmeye başladı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.

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POLİS EKİPLERİ KAVGAYI GÜÇLÜKLE AYIRDI

Düğün salonu içerisinde başlayan ve kısa sürede sokağa taşan kavgada 5 kişi silahla vuruldu. Sokak ortasında da birbirlerine cam şişelerle ve kaldırım taşlarıyla saldıran kişileri polis ekipleri güçlükle ayırdı. Bir süre direnen ve kavga etmeye çalışan kişiler güçlükle sakinleştirildi.

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''KIZA BAKMA MEVZUSUNDAN ÇIKMIŞ''

Olayı anlatan Muhammed Akyüz, “İçeride doğum günü kutluyorlardı. Kıza bakma mevzusundan çıkmış. İçeride kavga ediyorlar, kavga dışarı çıkmış. İçeride 2 kişi vuruluyor silahla. Sonra dışarıya çıkıyorlar. Dışarıda 3 kişi vuruluyor. Biri ensesinden, biri sırtından diğeri ise kolundan vuruluyor. Kolundan vurulan kaçtı. Sonra polis memurları geldi. Olayı hallettiler. Ama 6-7 el ateş edildi. Cam şişe falan fırlattılar birbirilerine” dedi. Polis ekipleri olayla ilgili şüphelileri gözaltına alırken, geniş çaplı soruşturma da başlattı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Fatih doğum günü
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