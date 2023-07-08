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  4. 2 malzeme ile istenmeyen tüylerden sonsuza dek kurtulun! Epilasyon ve ağda etkisi yaratıyor

2 malzeme ile istenmeyen tüylerden sonsuza dek kurtulun! Epilasyon ve ağda etkisi yaratıyor

08.07.2023 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstenmeyen tüyler hem kadın hem de erkeklerin muzdarip olduğu problemler arasında yer alıyor. Hem yüzde hem de vücutta çıkan bu tüyleri yok etmek için öncelikle ağda, lazer ve tıraş gibi yollara başvuruluyor. Acısız ve daha hızlı bir özüm arıyorsanız 2 malzemeli tüyleri bitiren kür tarifini deneyebilirsiniz.

Çoğu insanın günlük hayatta karşılaştığı istenmeyen tüy problemi bazen can sıkıcı olabiliyor. Lazere tonlarca para vermek istemeyen ve ağda acını çekmek istemeyenler tüyleri kökten yok eden doğal çözüm yollarını araştırıyorlar. İşte evde kolaylıkla deneyebileceğiniz tüyleri yok etme yöntemi...

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Kadınlarda tüylenme sorunları genel olarak hormon bozuklukları ile ilişkilidir.Kadın toplumunda hormon bozuklukları % 5-10 arasında görülmektedir.Hiperandrogenemi denen hormon bozukluğunda erkeklik hormonlarının artışına bağlı olarak tüylenme, akne(sivilceler) sebore (ciltte yağlanma) ve adet düzensizlikleri görülebilir.

LAVANTA YAĞI VE ÇAY AĞACI YAĞI

MALZEMELER
1 çay kaşığı lavanta yağı
4-6 damla çay ağacı yağı

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YAPILIŞI VE UYGULAMA
Lavanta yağı ile çay ağacı yağını bir kapta karıştırın.
Yağ karışımını bir pamuk topuyla yüz kıllarına uygulayın.
En az 3 ay boyunca günde 2-3 kez yapın.

SONUÇLAR
Lavanta ve çay ağacı yağı, istenmeyen tüylerin giderilmesine yardımcı olan anti-androjenik özelliklere sahiptir.

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epilasyon ağda Lazer mon

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