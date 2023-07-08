2 malzeme ile istenmeyen tüylerden sonsuza dek kurtulun! Epilasyon ve ağda etkisi yaratıyor

Çoğu insanın günlük hayatta karşılaştığı istenmeyen tüy problemi bazen can sıkıcı olabiliyor. Lazere tonlarca para vermek istemeyen ve ağda acını çekmek istemeyenler tüyleri kökten yok eden doğal çözüm yollarını araştırıyorlar. İşte evde kolaylıkla deneyebileceğiniz tüyleri yok etme yöntemi...

Kadınlarda tüylenme sorunları genel olarak hormon bozuklukları ile ilişkilidir.Kadın toplumunda hormon bozuklukları % 5-10 arasında görülmektedir.Hiperandrogenemi denen hormon bozukluğunda erkeklik hormonlarının artışına bağlı olarak tüylenme, akne(sivilceler) sebore (ciltte yağlanma) ve adet düzensizlikleri görülebilir.

LAVANTA YAĞI VE ÇAY AĞACI YAĞI

MALZEMELER

1 çay kaşığı lavanta yağı

4-6 damla çay ağacı yağı

YAPILIŞI VE UYGULAMA

Lavanta yağı ile çay ağacı yağını bir kapta karıştırın.

Yağ karışımını bir pamuk topuyla yüz kıllarına uygulayın.

En az 3 ay boyunca günde 2-3 kez yapın.

SONUÇLAR

Lavanta ve çay ağacı yağı, istenmeyen tüylerin giderilmesine yardımcı olan anti-androjenik özelliklere sahiptir.



