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2 metre uzunluğunda! Arabadan kaçtı, alarm verildi

18.04.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya'da 2 metre uzunluğundaki piton yılanı sahibinin arabasından kaçtı. Kayıp ihbarının ardından yetkililer dev pitonu bulmak için alarma geçti. Bölge sakinlerine dikkatli olma çağrısı yapılırken, yılanın zehirli olmadığı ancak yine de ısırabileceği uyarısında bulunuldu.

2 metre uzunluğunda! Arabadan kaçtı, alarm verildi

Japonya'da piton yılanı alarmı verildi. Sahibinin arabasından kaçan piton yılanı için yetkililer seferber oldu. Pitonun zehirli olmamasına rağmen ısırabileceği uyarısında bulunuldu.

YETKİLİLER ALARMA GEÇTİ

Japonya'nın Okayama eyaletine bağlı Kurashiki kentinde, evcil olarak beslediği 2 metro uzunluğundaki pitonu geçici olarak bir tanıdığına bırakan ve 15 Nisan'da geri alan yılanın sahibi, aynı gün 22.00 sularında araba ile evine döndü. Önce çantalarını taşımak için eve giden şahıs, geri döndüğünde ise yılanın arabada olmadığını fark etti. Dev pitonu kendi çabalarıyla bölgede arayan yılan sahibi, sonuç alamayınca dün 16.00 sularında polise başvurdu. Kayıp ihbarının ardından yetkililer dev pitonun bulmak için alarma geçti. Bölge sakinlerine dikkatli olma çağrısı yapılırken, yılanın zehirli olmadığı ancak yine de ısırabileceği uyarısında bulunuldu.

17 GÜN SORA BULUNMUŞTU

Japonya’da evde beslenen 3.5 metre uzunluğundaki bir piton geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kafesinden kaçmış, olayın ardından Kanagawa eyaletinde güvenlik alarmı verilmişti. Karşılaştığı kişileri boğabileceğinden endişe edilen yılan 17 gün sonra sahibinin yaşadığı evin tavan arasında bulunmuştu. 13 kilo ağırlığındaki dev yılanın bulunmasıyla bölge sakinleri rahat bir nefes almıştı.

Kaynak: İHA

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