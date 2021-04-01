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2 Nisan Otizm farkındalık günü nedir? Dünya Otizm Farkındalık Günü önemi nedir?

01.04.2021 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otizm Spektrum Bozukluğu ismiyle bilinen Otizm, 2 Nisan tarihinde "Dünya Otizm Farkındalık Günü" ismiyle anılıyor. Otizm farkındalığını artırmak amacıyla kutlanan bugün vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki 2 Nisan Otizm farkındalık günü nedir? Dünya Otizm Farkındalık Günü önemi nedir? İşte yanıtı...

2 Nisan Otizm farkındalık günü nedir? Dünya Otizm Farkındalık Günü önemi nedir?

Tohum Otizm Vakfı'nın yayınlamış olduğu verilerine göre günümüzde her 59 çocuktan biri otizm riski ile doğuyor. Otizm Spektrum Bozukluğu ismiyle bilinen Otizm, 2 Nisan tarihinde "Dünya Otizm Farkındalık Günü" ismiyle anılıyor. Peki 2 Nisan Otizm farkındalık günü nedir? Dünya Otizm Farkındalık Günü önemi nedir?

2 NİSAN OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ NEDİR? DÜNYA OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ ÖNEMİ NEDİR?

2 Nisan tarihi, Birleşmiş Milletler tarafından otizm konusunda farkındalık yaratmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla “Dünya Otizm Farkındalık Günü” olarak ilan edilmiştir. 2 Nisan’da başlayan “Otizm Farkındalık Ayı” çerçevesinde dünyada otizmle ilgili araştırmaların teşvik edilmesi, bu konudaki farkındalığın artırılması ile erken teşhis ve tedavinin yaygınlaştırılması amaçlanmıştır.

Otizm Spektrum Bozukluğu; belirtileri yaşamın ilk üç senesi içinde ortaya çıkan nörogelişimsel bir bozukluktur. Her coğrafyada ve her sosyoekonomik düzeyde görülebilen bu bozukluğun, erkeklerde kızlardan 3-4 kat daha fazla görüldüğü bilinmektedir. Otizmin sebebi halen bilinmemekle birlikte tıbbi araştırmalar genetik faktörler ile birlikte çevresel faktörlerin de etkili olabileceğini göstermektedir. Bir çocuğunda otizm olan ailenin diğer çocuğunda da otizm görülme oranı %4 ve %10 arasındadır. Otizm ile ilgili yapılan birçok araştırmada, değişkenlik göstermekle birlikte görülme sıklığının %1 civarında olduğu belirtilmektedir. Önümüzdeki dönemde ülkemizde de Otizmin sıklığını ölçmeye yönelik bazı epidemiyolojik çalışmaların yapılması planlanmaktadır.

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