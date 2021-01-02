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2 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

02.01.2021 22:11 | Son Güncelleme:
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2 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

2 Ocak 2021 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu. İşte 2 Ocak 2021 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

Yılın ilk Çılgın Sayısal Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Bu akşam yeni yılın ilk Çılgın Sayısal Loto çekilişi Seda Sayan ile yapıldı. TV'den de canlı yayınlanan Seda Sayan'ın sunumuyla gerçekleşen çekilişte joker numarası da belli oldu. İşte 2 Ocak 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

2 OCAK ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

3, 7, 9, 22, 27, 70 Joker: 20

sayisal

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto sorgulama işlemlerinin yanı sıra oyunun kuralları da vatandaşlar tarafından merak edilebiliyor. Oyunda bir kolonda 90 numara yer alıyor ve 90 numaradan 6 tanesi işaretleniyor. Bir veya birden çok kolon da oynanabiliyor. Vatandaşlar kuponu kendileri doldurabilirken aynı zamanda kuponunu kendi doldurmak istemeyenler vatandaşlar için "Sen Seç" imkanı sunuluyor ve oyun bu şekilde de oynayabiliyor.

Oyun; millipiyangoonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından veya belirlenmiş olan satış noktalarından oynanabiliyor. 6 bilen büyük ikramiyeyi kazanıyor. Aynı kategoride birden çok kazanan olması durumunda ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit olarak bölüşülüyor. 18 yaşından büyük olan tüm vatandaşlar tarafından oynanabiliyor.

Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlar. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanıyor. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar. Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ama 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlar. Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyon. Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlar. Altıncı kategori olan “2 bilen” ise kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlar olarak geçiyor.

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