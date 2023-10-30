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2 torun sahibi kadının hayali gerçek oldu: "Hiçbir şey için geç değil"

30.10.2023 12:58 | Son Güncelleme:
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Niğde'de yaşayan 3 çocuk ve 2 torun sahibi Ümmü Selma Çınar (55), ortaokul ve lise eğitimini açıköğretimle tamamladı. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü'nü kazanan Çınar, üniversite hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. "Okumadığın zaman eksik hissediyorsun" diyen Çınar, "Hiçbir şey için geç değil. Beşikten mezara kadar ilim öğrenmeliyiz" diye konuştu. Çınar'ın şimdiki hedefi ise lisans diplomasını alabilmek.

2 torun sahibi kadının hayali gerçek oldu: "Hiçbir şey için geç değil"

3 kızını okutup meslek sahibi yaptıktan sonra yarım kalan eğitimini tamamlamak isteyen Ümmü Selma Çınar, üniversite sınavına girdi. ÖSYM'nin 2023 yükseköğretim yerleştirme programı sonuçlarına göre hayalini kurduğu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü'nü kazanan Çınar, üniversite sıralarını torunu gibi gördüğü sınıf arkadaşları ile paylaşıyor.

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"MİLLET DAHA YENİ UYANIRKEN BEN DERS ÇALIŞIYORDUM"

"Okumadığın zaman eksik hissediyorsun" diyen Çınar; "3 tane kızım var. Çalıştım, temizliğe gittim, merdiven sildim, elma topladım, patates topladım. Her işi yaptım kızlarımı okuttum. Biri hemşire oldu, biri İngilizce öğretmeni oldu bir tanesi de ambulans hemşiresi oldu. Ben de okuma eksikliğini hissettim. Her yerde eksik oluyorsun. 'Okumak istiyorum' dedim. Bu eksikliği kızlarıma söyleyince 'anne sen de okuyabilirsin' dediler. Dışarıdan ortaokulu, liseyi bitirdim. Ortaokul, lisede okurken sabah saat 05.00'de kalkıyordum, işlerimi bitiriyorum, yemeklerimi yapıyordum, evimi temizliyorum, millet daha yeni uyanırken ben ders çalışıyordum. Önceki sene bitirdim sınava girdim. Daha başka bir yerlerde gelebiliyormuş ama benim gönlümde yatan radyo televizyondu. O yüzden bu okulu seçtim" dedi.

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"OKUMAK, BU ORTAMI TENEFFÜS ETMEK AYRI BİR DUYGU"

Torunu yaşındaki sıra arkadaşları ile çok iyi anlaştığını söyleyen Çınar, "Z kuşağı diyorlar ama çok saygılılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Onlar benim evladım, torunlarım. Hocalarımdan da çok memnunum. Bana çok saygılılar, yol gösteriyorlar. Okumak, bu ortamı teneffüs etmek ayrı bir duygu.

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"HİÇBİR ŞEY İÇİN GEÇ DEĞİL"

Mesela bilgisayar, telefon kullanamıyordum, gittiğim her ortamda, resmi kuruma girdiğimde çekingenlik yaşıyordum. Sadece okuma yazmayı öğrenmiştim, hiçbir şey öğrenemedim. Ev temizliği, halı dokuma, nakış işleme, hayvanlarımız vardı onlara bakıyordum yani ders çalışacak vaktim bile yoktu. Hiçbir şey için geç değil. Beşikten mezara kadar ilim öğrenmeliyiz" ifadelerini kullandı.

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"AYNI DERS NOTLARINI PAYLAŞIYORUZ, AYNI TAHTAYA BAKIYORUZ"

Ümmü Selma Çınar'ın sınıf arkadaşı Şevval Ceylan ise "Benim sıra arkadaşım olması çok özel oldu. Aynı ders notlarını paylaşıyoruz, aynı tahtaya bakıyoruz. Ders notu, canlı dersler konusunda ben yardımcı oluyorum. O da bilgi ve birikiminde bize yardımcı oluyor" diye konuştu.

Derslerini dikkatle dinleyen, stüdyo eğitiminde ise kamera başına geçen Çınar'ın şimdiki hedefi ise lisans diplomasını alabilmek. (İHA)

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Niğde Ömer Halidemir Üniversitesi Niğde üniversite

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