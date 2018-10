DİYARBAKIR (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bu dönemde ortaya çıkan bir başka kavram 'ticaret savaşları' ve giderek büyüyen 'ekonomi savaşları'dır. Hakikatin tespiti bakımından söylüyorum, tabiri caizse 3. Dünya Savaşı çoktan başlamıştır." dedi.

Dicle Üniversitesi (DÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığınca, 2. Uluslararası Ekonomi, Yönetim ve Siyaset Sempozyumu düzenlendi.

DÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyumda konuşan Numan Kurtulmuş, siyasetin ve siyasetçinin esas sermayesinin bir yerde konuşmak olduğunu belirtti.

"Şunu itiraf etmek durumundayım ki, üniversitelerden herhangi bir konuşma talebi geldiği zaman koşarak sevinçle geliyorum. Bugün konuşmamın başlığını, 'Büyüsü bozulan yeni dünyada yeni düzen arayışı' şeklinde koydum." diyen Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün dünyada sadece ekonomik ya da siyasi çatışmalar yaşanmıyor. Ya da çatışmalar gerilimler alt üst oluşlar sadece dünyanın bir bölgesinde yaşanmıyor. Dünyanın hemen hemen her yerinde ister gelişmiş ülkeler ister daha az gelişmiş ülkeler, ister bizim gibi Ortadoğu coğrafyası ülkeleri, ister Afrika'nın ister Latin Amerika'nın olsun dünyanın hemen her yerinde büyük alt üst oluşları yaşıyoruz. Dünya ekonomisinin de siyasetinin de ve hatta dünyada toplumsal yapıların da yeniden dizayn edildiği bir dönemden geçiyoruz. Dolayısı ile olayların tek tek her birini anlamaya çalışmaktansa daha doğru olan irfan ve hikmet sahibi insanlara düşen, büyük resmi görmektir."