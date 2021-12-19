2 yıl aradan sonra ilk! Bulgarlar Edirne'ye ayin için geldi

Bulgaristan'ın Stara Zagora kentinden gelen Metropolit Kipriyan'ın yönettiği ayine Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Borislav Dimitrov, konsoloslar Atanas Dimov ve Roberto İvanov, Yunanistan Edirne Konsolosu Aris Radiopoulos, Bulgaristan'ın Haskovo kenti Trakya Dernekleri Başkanı Krasimir Primyanov ile Bulgaristan, Yunanistan ve Edirne'den gelen çok sayıda Ortodoks katıldı. Ayinde İncil'den ilahi ve dualar okundu, katılımcılar ayrıca mum yakıp dua etti. Ayine katılanlara Hristiyanlar için kutsal sayılan okunmuş ekmek dağıtıldı.

''EN KUTSAL VE EN GÜZEL BAYRAMIMIZ''

Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Borislav Dimitrov, Noel'in Hristiyanlar için kutsal bir gün olduğunu hatırlatarak "Bugün Hristiyan cemaati için çok kutsal bir gün, onu kutluyoruz. Bu güzel günü dualarla kutlamak için birlikteyiz. Sayın Metropolit, Yunan papazlarımızla hep birlikte ellerimizi göğe açıp, tüm insanlık için güzel bir yıl olmasını ve güzelliklerin bulmasını diledik. Bu bizim en kutsal ve güzel bayramımız bu nedenle tüm iyilikleri diledik" dedi.

''TÜRK, YUNAN VE BULGAR DOSTLUĞU''

Sveti Georgi Bulgar Kilisesi'nin rahibi Aleksandır Çıkırık da ayinde Türk, Yunan ve Bulgar katılımcılarla dostluk mesajı verildiğini belirtti. Çıkırık "Bugün çok değerli bir gün oldu. Yunan, Bulgar ve Türk hep beraber toplandık. İnşallah, her zaman böyle güzel günler yaşarız. Çok güzel bir kutlama oldu, çok mutluyuz. Buna Türk, Yunan ve Bulgar dostluğunun sonucu diyorum. Bundan dolayı çok sevindim. Herkese hayırlı uğurlu olsun, barış ve mutluluk olsun. Pandemiden sonra ilk ayinimiz oldu. İnşallah, bundan sonra böyle bir şey yaşamayız" dedi.

(DHA)



