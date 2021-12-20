20-26 Aralık haftalık burç yorumları: Şansınızın arttığını göreceksiniz

Yay burcunun bolluk ile ilgili çalışmalar yapması faydalı olabilir. Akrep burcunun ebeveynlerinin yaptığı birikimler gündeme gelebilir. İşte Astrolog Merve Rençber’den Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burçlarının haftalık burç yorumları...

KOÇ

Bu hafta Jüpiter'in konumu ve Venüs retrosu ile gelecek planlarınızla ilgili bir kapanış veya tamamlanma sürecine doğru gidebilirsiniz. Salı günü Güneş Oğlak Burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında iyimserlik ve yapıcılığı nispeten geride bırakıp, öncü ve lider tarafınızla hareket etmeye başlayacak, geleceğinizle ilgili cesaret içeren bir karar alacaksınız. Kendinizi gösterme, denenmemişi deneme zamanı. Farkınız ve size ait yanlarınızla başarılar elde edebilir, aynı zamanda maddi kazançlar sağlayabilirsiniz. Medya, basın, yayıncılık ve kitle iletişim kanallarıyla iş birlikleri içinde olabilirsiniz. Kendi mesleğinizde ve alanınızda tanınırlığınızı arttırabilirsiniz. Hatalarınız ve başarılarınızla daha fazla göz önünde olacağınız bir döneme giriyorsunuz. Eş, patron ve baba gibi figürler atacağınız adımlarda belirgin veya etkili olabilir. Arkadaşlık ilişkilerinizde şartları zorlamamak, yargılayıcı olmaktan kaçınmak ve sınırsız fedakarlıklardan kaçınmak hayrınıza olacaktır.

BOĞA

Bu hafta Jüpiter'in konumu ve Venüs retrosu ile iş veya eğitim hayatınızla ilgili yapacağınız görüşmelerle uzlaşma sağlamak adına daha fazla çaba sarf etmeniz gerekebilir. Bu alanlarla ilgili önemli bir haberi beklediğiniz dönemde olabilirsiniz. Salı günü Güneş Oğlak Burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında kadersel şans ve fırsatlar karşınıza gelebilir. Şartların ve koşulların daha çok sizin lehinize olduğunu görmeye başlayabilirsiniz. Aralık ayının ilk yarısındaki karmaşık enerjiler dağılmaya başlayacak ve yaşama dair umutlarınız artacaktır. Yalnızlar için tanışma ve karşılaşmalar, yaş farkı olan kişilerle partnerlik ilişkilerine dahil olma gündemleri olabilir. Evli olan Boğalar için aileler, akrabalar arası ilişki ve iletişim önem kazanabilir. Kime neyinizi anlattığınıza daha çok dikkat edin. Estetik değişikliklerden kaçının. Seyahat programlarınızda değişiklikler olabilir. Genel olarak hafta boyunca belirli planlar ve fikirlerde, belirli duygular içinde takılı kalabilir ve ilerleme fırsatlarını kaçırabilirsiniz, dikkat.

İKİZLER

Bu hafta Jüpiter'in konumu ve Venüs retrosu ile şans ve şanssızlıkların arttığı deneyimlerle karşılaşabilirsiniz. Dış koşullara göre hareket etmeniz gerekebilir. Kararlarınızda kısa ve uzun vadeli kazanç ve kayıpları karşılaştırarak ilerlemek faydanıza olabilir. Salı günü Güneş Oğlak Burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında finansal konular daha fazla gündeminizde olmaya başlayacak. Karar alırken ve herhangi bir meseleyi ele alırken daha kaygı odaklı davranabilirsiniz. Kendi fikirlerinizde ve alışkanlıklarınızda daha ısrarcı olabileceğiniz bir süreç. Araçlarla ilgili alım-satım konuları, vergiler ve bakımlarla ilgili ödemeler gündeminizde olabilir. İlişkilerinizde ortak zevkler, ortak işler, tutkular ve paylaşımlar partnerinizle aranızdaki bağlılığı güçlendirebilir. Eğitim, seyahat ve yolculuklarla ilgili konularda son dakika durumlarıyla karşılaşabilirsiniz. Finansal ortaklıklar ve anlaşmalarda ise orta yolu bulma zorunluluğu doğabilir.

YENGEÇ

Bu hafta Jüpiter'in konumu ve Venüs retrosu ile ilişkilerinizde finansal paylaşımlar ve cinselliğe dair konularla ilgili krizlere karşı dikkatli olmalı. Aşırılık ve abartı içeren durumlar bir karmaşaya yol açabilir. Sınırları daha doğru belirlemeye çalışın. Salı günü Güneş Oğlak Burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında ilişkileriniz ve insanlar, insanların size olan yaklaşımları ve ilişkilerle ilgili beklentileriniz ön planda olmaya başlayacaktır. Özellikle dostluk ve partnerlik ilişkilerinizde beklentilerinizi bulmak daha önemli hale gelirken bu durum ilişki süreçleri için belirleyici olabilir. Finansal konular, ilişkilerdeki gündemlerden biri olabilir. Partnerinizin iş hayatında aktif bir süreci, bir zorluğu aşma çabası ve mecburiyet içeren durumları gündeme gelebilir. Yalnız Yengeçler ise bu dönemde iş hayatında daha fazla uğraşa sahip insanlarla tanışabilir. Kariyerinde başarılı olan insanlarla karşılaşabilirsiniz. Karşınızdaki insanlarda daha fazla ciddiyet ve olgunluk görmek isteyeceğiniz bir süreç başlıyor.

ASLAN

Bu hafta haftanın ilk gününden itibaren Mars Yay Burcunda ilerlemeye başlıyor. Hafta başından itibaren yaşama dair enerjiniz ve motivasyonunuz artmaya başlayacaktır. Son 2 aydır iç dünyanızda yaşadığınız gerilim ve huzursuzluklar, uyku düzensizlikleri veya bedensel yorgunluk ve hassasiyetler sonlanmaya başlıyor. Yaşama karşı, ilişkilere ve mutlu olmaya dair daha hevesli olacaksınız. İçinizden geldiği gibi hareket etme, kendinizi gösterme, cesaret gerektiren adımları atabilme konusunda önümüzdeki süreç sizi daha fazla destekleyecek. Aynı zamanda geçmişin yüklerinden, bilinçaltı korkularınızdan ve sizi ilerletmeyen kişi ve ortamlardan özgürleşmeye başlayacaksınız. Aşk ilişkileri için oldukça keyifli bir süreç başlıyor. Yalnızlar için potansiyeller ve fırsatlar artacaktır. İş ortamınızda bazı ilişkilerinize mesafe ve sınır koyabilirsiniz. İş ilişkilerinizde profesyonel davranmak, özellikle kadınlarla ilişkilerinizde akıllıca ve olgunca ilerlemek önemli olacaktır. Perşembeden itibaren başlayan Venüs retrosu, sağlıkla ilgili hassasiyetlere işaret edebilir.

BAŞAK

Bu hafta Jüpiter'in konumu ve Venüs retrosu ile çocuklarınızla ilgilenmek ve iş hayatınız arasında denge kurmaya çalışabilirsiniz. Bekarlar için bu süreç aşk hayatı ve iş hayatı arasında denge çabası ile geçebilir. Sevdiğiniz şeyleri yapmak ile mecburiyetleri yerine getirmek arasında koşturmaca ortaya çıkabilir. İş hayatınızda sevdiğiniz şeyi yapmak, sevdiğiniz şeylerden para kazanma isteği artabilir. Salı günü Güneş Oğlak Burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında yaşam koşullarınız, ilişkileriniz ve akış daha fazla sizden yana olacaktır. Stresli ve kaygılı günleri geride bırakmaya başlayabilirsiniz. Çocuklarınızla ilişkileriniz sağlıklı ve kontrollü, mesafeli bir dengeye oturabilir. Çocuklarınızın bireysel kararlarına saygı duyma zamanı. Aşk ilişkilerinizde ise olgunlaşma, ciddileşme gibi durumlar gündeme gelebilir. Bu durumu özellikle haftanın ikinci yarısından itibaren görmeye başlayabilirsiniz. Şanssızlıklara takılı kalmayın, ilerleyen günlerle şansınızın arttığını göreceksiniz.

TERAZİ

Bu hafta Jüpiter'in konumu ve Venüs retrosu ile yaşamın farklı alanlarından, son dakika şanslarıyla karşılaşabilirsiniz. Özellikle aşk hayatınızda çifte şanslar, sevindirici gelişmeler olabilir. Duygusal birlikteliklerinde aşırılıklara gitmediğiniz takdirde sağlıklı ilerlemeler kaydedebilirsiniz. Sevginizi göstermek, sevgi alışverişinde olmak yaşam enerjinizi ve mutluluğunuzu arttırabilir. Salı günü Güneş Oğlak Burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında taşınma konuları ve düzen değişiklikleri gündeminizde olabilir. Taşınmaz mal alım-satım konularıyla ilgili süreçleriniz daha hızlı ilerleyebilir. Krediler ve borçlanmalarla ilgili konularda daha sistemli ve planlı ilerleme zamanı. Yaşamınızın her alanında uzun vadeli düşünerek hareket etmenin sizi ilerleteceği bir dönem olacak. Uzun vadeli partnerlik ilişkilerinde tamam veya devam durumları bugünlerde ortaya çıkabilir. İlişkilerinizi ciddiyete taşıyabilir, aileleri tanıştırabilirsiniz. Evinizde yenilikler ve değişiklikler yapabilirsiniz.

AKREP

Bu hafta Jüpiter'in konumu ve Venüs retrosu ile aile ve akrabalarla ilişkileriniz ön planda olmaya devam edebilir. Kısa mesafe yolculuklara çıkabilir, ailenizi ziyaret edebilir, uzaklardaki akrabalarınızla bir araya gelebilirsiniz. Salı günü Güneş Oğlak Burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında ilişkilerinizde, iş hayatınızda daha olgun ve geleneksel bakış açısıyla hareket edebilirsiniz. Yenilikten ve sıra dışılıktan ziyade garanti adımlar içinde olmak, planlamalar ile hareket etmek sizin için daha önemli olabilir. Araçlarınızda ve teknolojik aletlerinizde arızalanmalara dikkat edin. Verilerinizi daha iyi korumaya çalışın. Şifrelerinizi koruyun. Değerli eşyalarınızı, ziynetlerinizi daha iyi muhafaza edin. Bu hafta takıntılı düşünceler, sabit bakış açılarında takılı kalmak iş veya özel hayatınızda hatalı adımlara götürebilir. Takıntıları ve korkuları serbest bırakmaya gayret edin. Ebeveynlerinizin yatırım ve birikimleriyle ilgili gündemler ortaya çıkabilir.

YAY

Bu hafta Jüpiter'in konumu ve Venüs retrosu ile hafta başından itibaren iş veya özel hayatınızda bitirmeye, sonuçlandırmaya çalıştığınız işlerle meşgul olabilirsiniz. Bir dönemi kapatmaya doğru gidebilirsiniz. Umudunuzu kestiğiniz durumlarda, son anda beklenmedik şanslar ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Kadersel deneyimlerinizin arttığı bir hafta olacak. Salı günü Güneş Oğlak Burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında kazançlar ve harcamalarla ilgili şanslı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Aile büyükleriniz ve sizden yaşça büyük kişilerden destek ve fayda görebilirsiniz. Aşk ilişkilerinizde kıskançlıklar, hırs ve tutkular öne çıkabilir. Sevgiliniz ve partnerinizden hediyeler alabilirsiniz. Riskli yatırımlarla ilgili bilgi birikiminiz ve deneyiminiz sayesinde kazançlar elde edebilirsiniz. Bu hafta giderlerinizi kontrol etmeye çalışın fakat kıtlık bilincine girmemeye gayret edin. Bolluk ve bereketle ilgili çalışmalar yapmak fayda verebilir.

OĞLAK

Bu hafta Jüpiter'in konumu ve Venüs retrosu ile finansal konularla ilgili zorunlu ve keyfi harcamalarınızın artışı sizi yeni planlamalara ve düzenlemelere götürebilir. Taşınmayla ilgili harcamalarınız olabilir. Hayatınızdaki insanlara maddi yardımlar yapmanız gerekebilir. Salı günü Güneş Oğlak Burcuna, sizin burcunuza geçiyor. Ayın geri kalanında farklı kanallardan parayı kendinize çekebilir, finansal şanslarla karşılaşabilir, dışardan gelen paralarla ilgili özellikle fırsatlar yakalayabilirsiniz. Birikimler, çekilişler, riskli yatırımlar aracılığıyla kazançlar sağlayabilirsiniz. Miras ve nafaka ödemeleriniz elinize geçebilir. Aile içerisinde, aile üyelerinin hayatında kadersel durumlar olabilir. Bu hafta yükselen enerji ile daha hırslı, daha kararlı hissedebilir fakat bir yandan da daha takıntılı olabilirsiniz. Aklınıza koyduğunuzu yapma hırsı artabilir. Venüs retrosu sizin burcunuzda yaşanırken estetik değişikliklerden kaçınmaya çalışın.

KOVA

Bu hafta Jüpiter'in konumu ve Venüs retrosu ile enerjiniz ve motivasyonunuz daha sık değişebilir. Kendinizi pozitif veya negatif anlamda doldurmaya karşı dikkat edin. Objektifliğinizi koruyun. Salı günü Güneş Oğlak Burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında gelecek planları ve geçmişe dair konular ön planda olacaktır. Anda kalmaktan ziyade geçmişi ve geleceği sık sık düşüneceksiniz. Sizden saklanan durumlar, etrafınızdaki insanların gerçek yüzü ve gerçek niyetleri bu dönemde karşınıza gelebilir. İlişkilerinizde samimiyet ve güvene dayanan birliktelikler sağlamlaşırken, bazı insanlardan art niyetli veya gizemli tavırlar görebilirsiniz. Bu doğrultuda sosyal çevrenizdeki bazı kişilerle ilişkilerinizi yeniden düzenleyebilirsiniz. Eski dostlar ve geçmiş ilişkilerden haberler alabilirsiniz. Bu hafta şans ve şanssızlıklarınız çoğunlukla son dakika karşınıza gelebilir. Jüpiter'in burcunuzdaki son günlerinde bir dönemin sonuna geliyorsunuz. Harcamalarınız artabilir.

BALIK

Bu hafta haftanın ilk gününden itibaren Mars, Yay Burcunda ilerlemeye başlıyor. Hafta başından itibaren daha hızlı karar alıp daha hızlı karar değiştirebilirsiniz. Yaklaşık 2 ay sürecek bu dönemle birlikte yanılgı ve hatalara düşmeye karşı dikkatli olmalı, gelecek planlarınızla ilgili daha detaylı düşünüp araştırarak adımlar atmalısınız. Eğitimini aldığınız alanlarda iş fırsatları yakalayabileceğiniz bir dönem. Bazı Balık burçları bu dönemde eğitim aldığı alanı değiştirebilir, akademik kariyere dair planlamalar yapabilir. Yöneticilerinizden sizin lehinize yaklaşımlar görebilirsiniz. Salı günü Merkür'ün Oğlak burcuna geçişi sosyal çevrenizden iş ve finansla ilgili konularda yardımlar ve fikirler alabileceğinize işaret ediyor. Eski dostluklar, geçmişte kalan ilişkiler de Perşembe günü Venüs'ün retro hareketine geçişiyle ortaya çıkabilir. Bazı arkadaşlıklarınızı, bazı arkadaşlarınızın niyet ve beklentilerini içten içe sorgulayabilirsiniz. Borçlanmalar ile yapılacak ödemelerinizi daha iyi hesaplamalısınız.



