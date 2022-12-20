20 ARALIK SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini yayımladı. "Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" soru ve konu başlıkları 20 Aralık 2022 Salı günü arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 20 Aralık 2022 Salı günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi....

SON DEPREMLER LİSTESİ! (20 ARALIK 2022 SALI)

2022.12.20 04:57:15 39.6870 38.2675 10.8 -.- 1.7 -.- TASLICA-IMRANLI (SIVAS) İlksel

2022.12.20 04:42:16 41.2395 43.8807 18.1 -.- 1.8 -.- GURCISTAN İlksel

2022.12.20 04:38:36 39.1195 28.1303 13.9 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2022.12.20 04:35:28 40.5973 28.8178 8.9 -.- 1.3 -.- ARMUTLU ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel

2022.12.20 03:59:03 37.6845 27.6195 12.8 -.- 1.5 -.- ESENTEPE-KOCARLI (AYDIN) İlksel

2022.12.20 03:41:30 40.0218 41.7698 4.8 -.- 1.2 -.- ARDICLI-PASINLER (ERZURUM) İlksel

2022.12.20 02:47:43 37.0920 42.9755 5.0 -.- 1.9 -.- IRAK İlksel

2022.12.20 02:41:55 36.3523 31.4490 11.4 -.- 1.3 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.12.20 02:03:18 40.8117 31.0860 16.4 -.- 1.6 -.- PASAKONAGI-(DUZCE) İlksel

2022.12.20 01:45:43 40.1640 31.7098 11.0 -.- 2.0 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2022.12.20 01:34:09 40.6002 42.4388 18.5 -.- 1.7 -.- DOGANKOY-SENKAYA (ERZURUM) İlksel

2022.12.20 01:23:19 38.0730 37.8272 11.0 -.- 1.1 -.- GUNEDOGRU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2022.12.20 01:16:08 37.3622 29.5077 8.3 -.- 1.4 -.- YUMRUTAS-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

2022.12.20 01:07:45 39.8097 27.9510 5.6 -.- 1.6 -.- CAYPINAR-(BALIKESIR) İlksel

2022.12.20 00:59:47 37.0553 28.3712 10.3 -.- 0.4 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.12.20 00:42:19 36.3773 36.3682 3.5 -.- 0.8 -.- KAZKELI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2022.12.20 00:41:30 36.8868 29.2888 4.1 -.- 1.5 -.- TASCILAR-CAMELI (DENIZLI) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

