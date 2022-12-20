HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 20 ARALIK SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

20 ARALIK SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

20.12.2022 07:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları, haftanın ikinci gününde meydana gelen sarsıntılara ilişkin detayları incelemek isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 20 Aralık 2022 Salı günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini paylaştı. Peki, bugün deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte 20 Aralık 2022 Salı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

20 ARALIK SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini yayımladı. "Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" soru ve konu başlıkları 20 Aralık 2022 Salı günü arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 20 Aralık 2022 Salı günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi....

1

SON DEPREMLER LİSTESİ! (20 ARALIK 2022 SALI)

2022.12.20 04:57:15 39.6870 38.2675 10.8 -.- 1.7 -.- TASLICA-IMRANLI (SIVAS) İlksel
2022.12.20 04:42:16 41.2395 43.8807 18.1 -.- 1.8 -.- GURCISTAN İlksel
2022.12.20 04:38:36 39.1195 28.1303 13.9 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2022.12.20 04:35:28 40.5973 28.8178 8.9 -.- 1.3 -.- ARMUTLU ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.12.20 03:59:03 37.6845 27.6195 12.8 -.- 1.5 -.- ESENTEPE-KOCARLI (AYDIN) İlksel
2022.12.20 03:41:30 40.0218 41.7698 4.8 -.- 1.2 -.- ARDICLI-PASINLER (ERZURUM) İlksel
2022.12.20 02:47:43 37.0920 42.9755 5.0 -.- 1.9 -.- IRAK İlksel
2022.12.20 02:41:55 36.3523 31.4490 11.4 -.- 1.3 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.12.20 02:03:18 40.8117 31.0860 16.4 -.- 1.6 -.- PASAKONAGI-(DUZCE) İlksel
2022.12.20 01:45:43 40.1640 31.7098 11.0 -.- 2.0 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2022.12.20 01:34:09 40.6002 42.4388 18.5 -.- 1.7 -.- DOGANKOY-SENKAYA (ERZURUM) İlksel
2022.12.20 01:23:19 38.0730 37.8272 11.0 -.- 1.1 -.- GUNEDOGRU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2022.12.20 01:16:08 37.3622 29.5077 8.3 -.- 1.4 -.- YUMRUTAS-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2022.12.20 01:07:45 39.8097 27.9510 5.6 -.- 1.6 -.- CAYPINAR-(BALIKESIR) İlksel
2022.12.20 00:59:47 37.0553 28.3712 10.3 -.- 0.4 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.12.20 00:42:19 36.3773 36.3682 3.5 -.- 0.8 -.- KAZKELI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2022.12.20 00:41:30 36.8868 29.2888 4.1 -.- 1.5 -.- TASCILAR-CAMELI (DENIZLI) İlksel

11

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir merkezli 13 ilde düğmeye basıldı!İzmir merkezli 13 ilde düğmeye basıldı!
Ölü sayısı her geçen gün artıyor! Tedirgin eden gelişme, tüm askerleri geri çağırdılarÖlü sayısı her geçen gün artıyor! Tedirgin eden gelişme, tüm askerleri geri çağırdılar
Ne zaman kar yağacak? İstanbul dahil 10 il için önemli uyarıNe zaman kar yağacak? İstanbul dahil 10 il için önemli uyarı
Anahtar Kelimeler:
deprem son dakika Son depremler

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da kar sürprizi! Gece saatlerinde başladı

İstanbul'da kar sürprizi! Gece saatlerinde başladı

Fark ettikleri gibi 112'yi aradılar!

Fark ettikleri gibi 112'yi aradılar!

Rüya gibi transfer! Galatasaray ve Angel Di Maria...

Rüya gibi transfer! Galatasaray ve Angel Di Maria...

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Kritik açıklama...

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Kritik açıklama...

Recep İvedik'i izleyen onu arıyor! Hayatı kâbusa döndü: Tacize ulaştı, boşanma aşamasına geldim

Recep İvedik'i izleyen onu arıyor! Hayatı kâbusa döndü: Tacize ulaştı, boşanma aşamasına geldim

12 bin TL zam geldi! Fiyatlara isyan etti

12 bin TL zam geldi! Fiyatlara isyan etti

İlginizi Çekebilir

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.