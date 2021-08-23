20 bin öğretmen ataması branş dağılımı! 2021 öğretmen atama kontenjanları!

Dört yıllık üniversite eğitimlerini tamamlamalarının ardından KPSS serüveni başlayan öğretmenler, atanmak için her yıl Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklamalarını bekliyor. Bu sene de bakanlığın açıklamalarına göre 20 bin öğretmenin sözleşme atanmaları için şartlar belirlendi. Şartlar yerine getiren öğretmenler elektronik ortam üzerinden tercihlerini yapabilecekler. İşte başvuru şartlar ve 2021 öğretmen atama kontenjanları…

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI İÇİN KONTENJANLAR VE BRANŞ DAĞILIMI

Yapılacak olan atama ile başvuru koşullarını sağlayan 20 bin öğretmen belirlenen kontenjan ve branşa göre tercih yapabilecek. İşte 2021 öğretmen atama kontenjanları listesi:

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmenin sözleşmeli atanması için başvuru şartlarını yayımladı. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar en fazla 40 eğitimi kurumu tercih edebilecek. Diğer şartlar şöyle: