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20 bin öğretmen ataması branş dağılımı! 2021 öğretmen atama kontenjanları!

23.08.2021 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 20 bin öğretmen ataması ile ilgili açıklama geldi. Tarihlerin değiştiğini belirten bakanlık şartları sağlayan öğretmenler 40 eğitim kurumunu tercih edebileceklerini belirtti. İşte detaylar…

20 bin öğretmen ataması branş dağılımı! 2021 öğretmen atama kontenjanları!

Dört yıllık üniversite eğitimlerini tamamlamalarının ardından KPSS serüveni başlayan öğretmenler, atanmak için her yıl Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklamalarını bekliyor. Bu sene de bakanlığın açıklamalarına göre 20 bin öğretmenin sözleşme atanmaları için şartlar belirlendi. Şartlar yerine getiren öğretmenler elektronik ortam üzerinden tercihlerini yapabilecekler. İşte başvuru şartlar ve 2021 öğretmen atama kontenjanları…

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI İÇİN KONTENJANLAR VE BRANŞ DAĞILIMI

Yapılacak olan atama ile başvuru koşullarını sağlayan 20 bin öğretmen belirlenen kontenjan ve branşa göre tercih yapabilecek. İşte 2021 öğretmen atama kontenjanları listesi:

20 bin öğretmen ataması branş dağılımı! 2021 öğretmen atama kontenjanları!

20 bin öğretmen ataması branş dağılımı! 2021 öğretmen atama kontenjanları!

20 bin öğretmen ataması branş dağılımı! 2021 öğretmen atama kontenjanları!

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmenin sözleşmeli atanması için başvuru şartlarını yayımladı. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar en fazla 40 eğitimi kurumu tercih edebilecek. Diğer şartlar şöyle:

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

  2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

  3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

  4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

  5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

  6. 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

  7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

  8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

  9. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacaktır.

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öğretmen ataması Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı
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