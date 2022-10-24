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  4. 20 dakikada 21 aracın lastiğini kestiği anlar kamerada

20 dakikada 21 aracın lastiğini kestiği anlar kamerada

24.10.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Güray Ş. (18), 20 dakikada elindeki bıçakla park halindeki 21 aracın lastiğini kesti. Güray Ş.'nin lastikleri kesme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Zekai Gümüşdiş Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi.

Elindeki bıçak bulunan bir kişi, park halindeki araçların lastiklerini keserek yürüdü. 20 dakika içinde 21 araca zarar veren şüpheli çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. İhbarla harekete geçen polis, güvenlik görüntülerinden şüphelinin Güray Ş. olduğunu belirledi.

İTİRAF ETTİ

Güray Ş. gözaltına alınırken, suç aleti bıçak da ele geçirildi. Emniyette suçunu itiraf eden Güray Ş., alkolün etkisi ile araç lastiklerini kestiğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)


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