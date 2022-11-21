20 dakikada hayatı felç etti! Sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı... İstanbul'u da lodos vurdu

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Muğla ve çevresi için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı yapmıştı. Aydın’da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak Koçarlı, İncirliova, Efeler, Germencik, Kuşadası ve Didim ilçelerinde etkili oldu. 20 dakika süren sağanak nedeniyle yollar ve alt geçitler suyla doldu, dereler taştı. Sürücüler zor anlar yaşadı. Germencik ilçesinde, F.B. isimli vatandaş otomobiliyle alt geçitten geçmeye çalışırken bir anda biriken suların içinde kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri halat yardımıyla önce sürücüyü ardından ise sulara gömülü otomobili çıkardı. Barışık, karşıya geçmeye çalıştığı sırada suların aniden otomobili içine çektiğini söyledi. Zarar gören otomobil vinç yardımıyla sudan çıkartıldı.

TAŞAN DERE MAHALLEYİ GÖLE ÇEVİRDİ

Öte yandan, Koçarlı’nın Bıyıklı Mahallesi'nde ise dağdan gelen sel derelerin taşmasına neden oldu. Taşan dere mahalleyi göle çevirdi. Sel bazı evlerin bahçesine kadar girdi, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi.

KUŞADASI DA ETKİLENDİ

Meteoroloji tarafından yapılan tahminle beklenen yağmur akşam saatlerinde Kuşadası’nda da etkili oldu. Yaklaşık 20 dakika süren sağanak yağmurla birlikte cadde ve sokaklar göle döndü. Bölgeden araçlarıyla geçen sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Yağmur suları mazgalları taşırdı.

BODRUM'DA SAĞANAK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Bodrum'da beklenen yağış akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Yağmurla birlikte cadde ve sokaklar göle döndü. Gümbet ve Bitez Mahalleleri başta olmak üzere Bodrum Yarımadası'nın belli bölgelerinde yağış etkili oldu. Bölgeden araçlarıyla geçen sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Yağmur suları mazgalları taşırdı. Belediye ekipleri su birikintilerinin tahliyesi için çalışma başlatırken, tıkanan mangalları da temizledi. Yağmurun, sabahın ilk ışıklarına kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.

BELEDİYE BAŞKANI BÖLGEDE İNCELEME YAPTI

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras olumsuzlukların yaşandığı bölgede incelemeler yaparak çalışmaları yerinde takip etti. Başkan Aras, "Yapılan uyarıların üzerine biz ekipler olarak sahadayız. Bir saat içerisinde hızlı ve yoğun bir yağış aldı. Bölgelerden aldığımız raporlara göre, Mümtaz Ataman Caddesi’nde yapılan alt yapı çalışmalarının sonucu su taşkınları oldu. Herhangi bir şekilde evlere ve dükkanlara su girmedi bu sevindirici ancak kazılan yerlerde moloz birikintileri oldu. Şu anda bu bölgede trafiği açmaya çalışıyoruz. Yarımadanın hiçbir bölgesinde şu an da hiçbir trafik sıkıntısı yaşanmıyor. Umurça’da, Kızılağaç, Yalıçiftlik ve Mumcular bölgesinde elektrik kesintileri oldu. AYDEM ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etti ve enerjiyi tekrar verdiler. Bütün ekiplerimiz şu anda sahada gerekli müdahaleleri yapıyor. En büyük sorun altyapı çalışmalarının olduğu yerlerde, vatandaşlarımız yarın sabahtan itibaren yapılacak müdahalelerle mağduriyetten kurtulmuş olacaklar” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA LODOS HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren aralıklarla yağış etkili olurken, lodos da şiddetini artırmaya başladı. Bazı bölgelerde yaşanan sağanağa şiddetli rüzgarın da eklenmesiyle İstanbullular, zaman zaman zor anlar yaşadı. Dışarıdayken yağmura yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için kapalı yerlere sığındı.

Lodos nedeniyle Gaziosmanpaşa Yenimahalle 544. Sokak'ta bir apartmanın çatısından kopan parçalar sokağa düştü. Olay yerine polis, zabıta ve itfaiye ekipleri geldi. Zabıta ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekerek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem aldı.

Hava koşulları trafiği de olumsuz yönde etkiledi. Kentin birçok bölgesinde ve Anadolu ile Avrupa yakalarını birbirine bağlayan köprülerde trafik yoğunluğu arttı. (DHA/AA)

