20 Ekim 2021 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Şans Topu canlı izleme linki

Haftanın belirli günlerinde gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları birkaç dakika içerisinde belli oluyor. Sonuçlar, Milli Piyango'nun internet sitesinde yer alıyor. Şans Topu çekilişi noter ve Milli Piyango yetkilileri huzurunda gerçekleştiriliyor. İşte Milli Piyango Şans Topu canlı izleme linki...

ŞANS TOPU CANLI İZLEME LİNKİ

20 Ekim Şans Topu çekilişi 20.00'da başlayacak. Şans Topu çekilişini canlı olarak Milli Piyango TV (MP TV) adresinden izleyebilirsiniz. İşte Şans Topu çekilişi canlı izleme linki: "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle"

20 EKİM ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA

20 Ekim Şans Topu çekiliş sonucu henüz açıklanmadı. Çekiliş sonucu açıklandığında haberimiz güncellenecek. Çekiliş sona erdiğinde sonuçları Milli Piyango'nun, "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresinden kontrol edebilirsiniz.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alır. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretlenmektedir. Sevilen oyunda bir ya da birden fazla kolon da oynanabilmekte. Tek kolon ücreti de 2 TL olmaktadır.



