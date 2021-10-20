HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. 20 Ekim 2021 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Şans Topu canlı izleme linki

20 Ekim 2021 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Şans Topu canlı izleme linki

20.10.2021 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans Topu çekilişi her hafta çarşamba ve pazar gerçekleştiriliyor. Binlerce şans oyunu sever tarafından büyük ilgi gören Şans Topu çekilişini Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte Milli Piyango Şans Topu canlı izleme linki...

20 Ekim 2021 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Şans Topu canlı izleme linki

Haftanın belirli günlerinde gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları birkaç dakika içerisinde belli oluyor. Sonuçlar, Milli Piyango'nun internet sitesinde yer alıyor. Şans Topu çekilişi noter ve Milli Piyango yetkilileri huzurunda gerçekleştiriliyor. İşte Milli Piyango Şans Topu canlı izleme linki...

ŞANS TOPU CANLI İZLEME LİNKİ

20 Ekim Şans Topu çekilişi 20.00'da başlayacak. Şans Topu çekilişini canlı olarak Milli Piyango TV (MP TV) adresinden izleyebilirsiniz. İşte Şans Topu çekilişi canlı izleme linki: "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle"

20 Ekim 2021 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Şans Topu canlı izleme linki

20 EKİM ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA

20 Ekim Şans Topu çekiliş sonucu henüz açıklanmadı. Çekiliş sonucu açıklandığında haberimiz güncellenecek. Çekiliş sona erdiğinde sonuçları Milli Piyango'nun, "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresinden kontrol edebilirsiniz.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alır. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretlenmektedir. Sevilen oyunda bir ya da birden fazla kolon da oynanabilmekte. Tek kolon ücreti de 2 TL olmaktadır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktorları ''mümkün değil'' dedi! 70 yaşında anne olduDoktorları ''mümkün değil'' dedi! 70 yaşında anne oldu
PARTNERAleyna'nın annesi yine yaptı yapacağını! İşte son pozlarıAleyna'nın annesi yine yaptı yapacağını! İşte son pozları
AY 4.2 varyantı nedir? AY 4.2 varyantı nedir?
Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango

En Çok Okunan Haberler

"Köpeğin değdi, abdestim bozuldu" dedi! 1 ölü, 1 yaralı

"Köpeğin değdi, abdestim bozuldu" dedi! 1 ölü, 1 yaralı

e-Devlet üzerinden yeni hizmet!

e-Devlet üzerinden yeni hizmet!

Raflar el yakacak: Yüzde 30 zam beklentisi

Raflar el yakacak: Yüzde 30 zam beklentisi

EPGİS açıkladı: LPG otogaza 22 kuruş zam

EPGİS açıkladı: LPG otogaza 22 kuruş zam

A Haber muhabirinin sorusu damga vurdu

A Haber muhabirinin sorusu damga vurdu

İttifakların oy oranıyla ilgili çok çarpıcı iddia!

İttifakların oy oranıyla ilgili çok çarpıcı iddia!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Gurbetçi vatandaşın 'Hayat pahalılığı'yla ilgili videosu olay oldu

Gurbetçi vatandaşın 'Hayat pahalılığı'yla ilgili videosu olay oldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kalp krizi sanılarak anjiyo oldu ama gerçek bambaşka çıktı

Kalp krizi sanılarak anjiyo oldu ama gerçek bambaşka çıktı

Konya'da karın ağrısıyla gitti iğrenç olay ortaya çıktı!

Konya'da karın ağrısıyla gitti iğrenç olay ortaya çıktı!

İş insanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti

İş insanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.