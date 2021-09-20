20 Eylül – 26 Eylül haftalık burç yorumları: Duygusallık ağır basacak!

20 Eylül – 26 Eylül haftalık burç yorumlarına göre, 21 Eylül Salı haftaya etkisini yayacak Balık Dolunayı var. Maneviyat ve somut fikirlerin tartışmasını yaşatacak bu dolunayda duygusallık oldukça ağır basacak. Bu hafta birçok anlaşmanın bozulabilir, ilişkilerde gündemin hareketlenebilir ve zihinler oldukça karışabilir. Koç burcu iş hayatıyla ilgili radikal kararlar alabilir ve Aslan burcunun ise aşk hayatında yeni bir başlangıç gündeme gelebilir. Peki 20 Eylül – 26 Eylül haftası burçları neler bekliyor?

Ay haftanın ilk günü, ay Balık burcunda seyahat ediyor. Duygusal bir gün geçirebiliriz.

KOÇ BURCU YORUMU

Bu hafta haftanın ilk gününde Balık burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Dolunayın burcunuza etkileriyle hafta içerisinde ruhen ve bedenen şifalanacağınız bir döneme gireceksiniz. Sağlıkla ilgili destekler alabileceğiniz gibi spiritüel konularla daha fazla ilgilenebilirsiniz. Manevi değerler sizin için daha önemli hale gelebilir. Yurtdışı bağlantılı işler, işinizi büyütme ve geniş kitlelere duyurmaya dair projeler bugünlerde gündeminizde olabilir. Mars'ın tüm hafta boyuncaki pozisyonu sebebiyle bazılarınız yaşamın bir alanında kısıtlandığını, bir zorunluluk altında kaldığını hissedebilir. Harekete geçmekte zorlanabilir veya kararsız kalabilirsiniz. Otorite figürleri ve eş, baba, patron gibi eril figürler bugünlerde kararlarınıza etki edebilir veya bir güç mücadelesi ortaya çıkabilir. Bazılarınız ise yalnızca kendi fikirleriyle hareket etme noktasına gelebilir ve yaşamın bir alanında daha bireysel, aykırı davranabilir. İlişkilerinizde bencilliğe ve kullanma-kullanılma durumlarına dikkat edin.

BOĞA BURCU YORUMU

Bu hafta haftanın ilk gününde Balık burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Dolunayın burcunuza etkileriyle hafta içerisinde arkadaşlık ilişkilerinizde anlayışlı, kabul edici olmanız gerekebilir. Katılacağınız kalabalık ortamlardan farklı insanlarla tanışabilirsiniz. Bugünlerde daha gizemli veya içe kapanık insanlarla tanışabilirsiniz. Bir idealiniz veya bir hayalinizi hayata geçirmenin artık vakti gelebilir. Hayalleriniz ile hayatın gerçekleri arasında denge kurarak istediğiniz şeyin peşinden gideceksiniz. İlişkilerinizde de şüphe ve güven arasında ani geçişler yaşadığınızda bu frekansta takılı kalmayın. Duygusal ve zihinsel anlamda dengede olmak adına kendinizi kontrol edin. Farkındalığın her zamankinden önemli olduğu günlerdesiniz. Bazı Boğa burçları için yasal gündemler, devlet işleri ve resmi mevzuatlar gündemde olabilir. Çocuklarınızın hayatını kontrol etme, yönetme ve yönlendirme arzusunda olabilirsiniz. Hak ve adalet savaşında olmak yerine ilahi adalete bırakmak gereken yerler olabilir.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bu hafta haftanın ilk gününde Balık burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Dolunayın burcunuza etkileriyle hafta içerisinde geleceğe dair planlarınız netleşecek. Önünüzü görmeye başlayacak ve kariyer yolunuzu şekillendireceksiniz. Beklediğiniz veya sizi beklemeye alan durumlar var ise bugünlerde bu bekleyiş sonlanacaktır. Aile üyelerinin sağlığıyla ilgili destekler alınabilir ve şifa çalışabilir. Aile büyükleriniz için fedakarlık gösterebilir ve bu kişilere daha şefkatle yaklaşabilirsiniz. Hafta içerisinde bireysel planlarınızda ailenizden maddi destek alabilir veya fikir danışabilir, ailenizde aklına ve mantığına güvendiğiniz kişilerin tavsiye ve yönlendirmelerine kulak verebilirsiniz. Bugünlerde önemli olan konu bencilce hareket etmemeniz ve fevri tavırlarda olmamanız. Tıkandığınız noktada ise evren tarafından bir cesaret göstermeniz, gerçek hissinizin ve duygunuzun peşinden gitmeniz beklenebilir. Araçlarla ilgili harcamalarınız olabilir. Uzaklardaki kişilerle irtibatlar içinde olabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bu hafta haftanın ilk gününde Balık burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Dolunayın burcunuza etkileriyle hafta içerisinde yurtdışı seyahatleri ve uzaklardaki kişilerle görüşmeler, uzaklardan gelen insanlar gündeminizde olabilir. İşinizi geniş kitlelere duyurabilir veya yayıncılık, reklam bağlantılı işlerle meşgul olabilirsiniz. Eğitim hayatınızda düzenlemeler bitebilir ve artık bir başlangıç yapabilirsiniz. Hafta boyunca maddi konular gündeminizde olmaya devam ederken, yaşamınızın pek çok alanında karar almanızı ve harekete geçmenizi etkileyen konu doğrudan maddiyat olabilir. İlişkilerle ilgili bir tıkanıklık yaşadığınız takdirde içe dönmeli, ne istediğinize dair düşünmeli ve hak ettiğiniz duygu ve dileklerin arkasında olmalısınız. Özgüven ve öz sevgi, bu hafta ummadığınız kapıların açılmasını sağlayabilir. Hafta ortasında geçmişteki kişilerden bir haber alabilir, ara ara geçmişe özlem duyduğunuzu hissedebilirsiniz. Hafta sonu ise ilişkilerinizde şaşırtıcı, sürpriz gelişmeler olabileceği gibi aniden ortaya çıkan durumlar da olabilir.

ASLAN BURCU YORUMU

Bu hafta haftanın ilk gününde Balık burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Dolunayın burcunuza etkileriyle hafta içerisinde krediler, vergiler, zorunlu ödemeler ve borçlanmalarla ilgili süreçlerle meşgul olabilirsiniz. Alacak-verecek hesapları yapabilir, borçlanma ve taksitlerle satın alımlar gerçekleştirebilirsiniz. Unutulmuş ödemeler de bugünlerde karşınıza gelebilir. İş hayatında ise araştırma, geliştirme ve değişiklik başlıkları öne çıkabilir. Sağlığınız için zararlı şeyleri hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Bu hafta yaşamınızın her alanında önce kendinize dönmeniz, kendi yönünüzü belirlemeniz ve kendi değerinizi bilmeniz anahtar olacak. Bu konulardaki netlik ve sağlamlığınız, koşulların istediğiniz şekilde hazırlanmasına aracı olacaktır. Yetersizlik duygusu, öz eleştiride aşırılıklar ise bu hafta kendinizi daha çok aşağıya çekmenize neden olur. Finansal konularda karmaşanın içinden çıkıp bir güç elde edebileceğiniz günler. Hayat koşullarınız adım adım iyiye gidiyor. Sabrı kaybetmeyin.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bu hafta haftanın ilk gününde Balık burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Dolunayın burcunuza etkileriyle hafta içerisinde ilişkilerinizde bir tamamlanma gündeme gelebilir. Duygularınızda netleşmeye başlayabilir ve ilişkinizle ilgili bir adım atabilirsiniz. Bu adım duygusal bir itiraf, bir teklif durumunu ortaya çıkarabilir. Özellikle sorunlu veya kopuk ilişkilerde adım atmanız pozitif sonuçlar doğurabilir. Geçmişi düşünerek, geçmiş deneyimlerinizden faydalanarak hareket etmeye meyillisiniz. Bazı ilişkilerde süregelen dengeler aniden değişebilir. İlişkide güç sahibi olan taraf normalin tersine bir diğerinize geçebilir. Sabırlı, ölçülü adımlarınızla ilişkinizi yönetebilir, karşınızdakileri yönlendirebilirsiniz. Müşteri bazlı iş yapanlar için hem müşteriler artabilir hem de iş ağınızı büyütme, ek çalışan alma adına gündemler doğabilir. Finansal açıdan bereketli olabilecek, parayı kendinize çekeceğiniz bir hafta. Hafta sonu iletişim krizlerine dikkat edin. İğneliyici ve baskın sözlerden, yüksek enerjili kavgalardan kaçının. Aksi takdirde ipler kopabilir.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bu hafta haftanın ilk gününde Balık burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Dolunayın burcunuza etkileriyle hafta içerisinde beden sağlığınıza özen göstermeniz, abartılı yemeklerden, bağımlılıklar ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmanız gerekiyor. Zehirlenme vb durumlara karşı da ne yediğinize, neye alerjiniz olduğuna iyi bakın. İş hayatında ilahi şanslar ve korunmalar olabilir. Karmaşık bir durumun içinden çıkabilir, zarar görebileceğiniz bir durumdan korunarak çıkabilirsiniz. Tembellik, isteksizlik veya umursamazlık hali bugünlerde artabilir. Fakat bu ruh hali çoğunlukla haftanın ilk yarısında çalışacak ve ilerleyen günlerle etkisini azaltmaya başlayacaktır. İş ilişkilerinizde ve atacağınız imzalarda iyi planlamalar yapmanız, mümkünse yüzde yüz güven ile hareket etmemeniz lehinize olabilir. Cuma günü ve civarında beklenmedik bir haber alacak veya sürpriz bir teklifle karşılaşacaksınız. Bugünlerde başlatacağınız ilişkiler uzun vadeli olmayabilir veya uzun vadeli süreçlerde yorucu, stresli durumlar getirebilir.

AKREP BURCU YORUMU

Bu hafta haftanın ilk gününde Balık burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Dolunayın burcunuza etkileriyle hafta içerisinde ilahi adalet durumlarıyla karşılaşabilirsiniz. Nasibiniz ve kısmetiniz farklı alanlarda önünüze gelebilir. Akışı ve şartları zorlamadan kaderin size sunduğunu kabul etme gerekliliği doğabilir. Bugünlerde bir süredir var olan çocuk sahibi olma süreçleriniz tamamlanabilir, netleşebilir. Çocuklarınızın hayatında bir dönem kapanıp yeni bir dönem açılabilir ve çocuklarınızın insanlarla ilişkilerine daha fazla önem verebilirsiniz. İş hayatında üstleriniz ve yöneticilerinizin kararları hareket alanınızı kısıtlayabilir veya şartlara göre hareket etmek zorunda kalabilirsiniz. Öne çıkma, kitlelere hitap etme adına işler yapanlar içinse verimli bir hafta olacaktır. Yöneticilik bekleyen, terfi görüşmeleri yapanlar için olumlu bir hafta olabilir. Haftanın sonuna doğru partnerlik ilişkilerinizde ve dostluklarınızda aniden gelişen fakat geçici etkilere sahip deneyimler ortaya çıkabilir.

YAY BURCU YORUMU

Bu hafta haftanın ilk gününde Balık burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Dolunayın burcunuza etkileriyle hafta içerisinde aile içinde sağlıkla ilgili konular ve tedaviler gündemde olabilir. Dargınlıklar giderilebilir ve ailenizle daha şefkat ve anlayış dolu ilişkiler kurabilirsiniz. Kalıcı yatırımlar ve birikimler, taşınmaz mallarla ilgili konular ortaya çıkabilir. Aile üyeleriyle ortak yatırımlar, aileden gelen maddi destekler ve miras, nafaka konularıyla ilgili süreçler bu dönemin başlıkları arasında olabilir. Aşk ilişkilerinizde anlık duygulara kapılıp yıkıcı veya fevri tavırlar sergilemekten kaçının. Yeni başlayan veya flört evresindeki ilişkilerde ise hızlı davranarak pişman olacağınız durumlara zemin hazırlamayın. Yavaş gelişen ilişkilerde zamanla güçlü bir aşk duygusu ortaya çıkabilir. Hafta sonu aldatma ve yanıltma gibi hatalara düşmeye karşı dikkatli olun. Bir noktada aldatma enerjisi çalıştırmanız başka bir alanda ve zamanda sizin aldatılmanıza yol açar.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bu hafta haftanın ilk gününde Balık burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Dolunayın burcunuza etkileriyle hafta içerisinde bir süredir üzerine kafa yorduğunuz, araştırma yaptığınız veya planlama içinde olduğunuz konularda tamamlanma sağlayabilirsiniz. Kendi hayatınızda var olmasını istediğiniz durumlar için inanç ve sabırla hareket etmeniz gerekebilir. Zaman zaman umursamazlık ve boşvermişlik çalışabilir. Bazense umut ve inanç noktasında daha zayıf hissedebilirsiniz. Zihniniz uçlarda düşünebilir ve konuşabilir. Sözlerinizi seçmeye ve iletişimde özenli olmaya çalışın. Haftanın ilk yarısında daha çok geçmiş ve geleceğe kafa yorar durumda olurken haftanın ikinci yarısında daha anlık hareket edecek ve o anın hissettirdiği duygular ve düşünceler ile hareket edeceksiniz. Geçmiş bir ilişki kısa süreliğine ortaya çıkabilir. Süregelen ilişkinizde ise anlık bir gerilim ve tartışma yaşanabilir. İnatlaşma ve aykırılık durumuna götürülmediğinde pürüzler aşılabilir.

KOVA BURCU YORUMU

Bu hafta haftanın ilk gününde Balık burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Dolunayın burcunuza etkileriyle hafta içerisinde finansal bir şans elinize geçebilir. Satın alımlar yapabilir, elinizdeki paranın bereketlendiğini fark edebilir, bolluk ve bereket çalışmalarınızdan sonuç alabilirsiniz. Şükür ve kabul enerjisi içinde olmanız bugünlerde size yeni ve kadersel kapılar açabilir. Bu yüzden Dolunay yaklaşırken sahip olduğunuz maddi manevi değerleri tek tek hatırlayıp şükretme haline geçin. Haftanın ilk yarısında daha çok elde ettikleriniz ve elde etmek istediklerinizle ilgilenirken haftanın ikinci yarısında iş veya özel hayatınızda bir sayfayı kapatma, bir durumu bitirme ve yeni bir sayfa açma noktasına geleceksiniz. Size zarar veren, zehirli insanlar ve ilişkiler bir şekilde hayatınızdan temizlenebilir. Evinizdeki karmaşalara düzen getirerek rahatlayabilirsiniz. Korkularınızın ilişkilerinizi bloke edip ilerlemesini engellemesine izin vermemeye gayret edin. Bilinçaltı çalışmaları ve aile terapileri yapılabilir.

BALIK BURCU YORUMU

Bu hafta haftanın ilk gününde Balık burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Dolunayın burcunuza etkileriyle hafta içerisinde sağlığınızla ilgili hassasiyetler sonlanabilir ve şifa enerjisi çalışmaya başlayabilir. Ruhen ve bedenen daha iyi olmak isteyebilir, nitekim daha iyi hissedeceğiniz şeyleri yaparak da enerjinizi toplayabilirsiniz. Şansınız, beklenmedik yerlerde kapınızı çalabilir. Kısmetinizin arttığı günler geçirebilirsiniz. Görüntünüzle daha fazla ilgilenebilir ve dış görüntünüzü iyileştirmek için harekete geçebilir, diyete başlayabilir ve operasyonlarla ilgilenebilirsiniz. Balık enerjisinin hafta içinde artması özellikle hafta başında sizi daha hassas ve duygusal yapabilir. Etkileyici rüyalarınız sizi rüyalarınızı okuma ve araştırmaya götürebilir. Hafta sonuna geldiğinizde bu enerjiler dağılacak ve daha cesur davranacak, içinizden geldiği gibi hareket etmek isteyecek ve biraz da pervasız yanınızla öne çıkacaksınız. Umursamazlık ve aykırılık bugünlerde silahınız olabilir. Ulaşımda ise karışıklık ve kazalara dikkat.



