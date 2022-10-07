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20 günlük bebek cesedi bulunmuştu! Herkesin kanını donduran olayı itiraf eden anneyle ilgili yeni gelişme

07.10.2022 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’da gömülü halde bulunan 20 günlük bebek cesedi tüm Türkiye'yi derinden etkilemişti. Annenin bebeğini gömdüğünü itiraf etmesinin ardından o anneyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Adliyeye sevk edilen kadın çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. Kadın, bebeğinin emzirirken boğulduğunu iddia etmişti. Öte yandan bebeğin sağlık kuruluşu tarafından kontrole çağrılmasının ardından annenin bebeğin kayıp ihbarında bulunduğu öğrenilmişti.

20 günlük bebek cesedi bulunmuştu! Herkesin kanını donduran olayı itiraf eden anneyle ilgili yeni gelişme

Kan donduran olay dün akşam saatlerinde Ordu'nun Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi 933 Sokak'ta yaşandı. Aktarılan bilgilere göre, polis ekiplerinin bir ihbarı değerlendirmesinin üzerine 11 Eylül tarihinde dünyaya gelen kız bebeğin annesi gözaltına alındı. Ancak dehşet bundan sonra ortaya çıktı. Bebeğin evde olmaması üzerine polis ekipleri kadını sorguya aldı. Kadının sorgusunda bebeği gömdüğü bilgisine ulaşıldı. Kadının her şeyi itiraf etmesinin ardından evlerinin karşısındaki tarlada polis ekipleri arama yaptı. Bunun sonucunda çöp torbasına benzer bir şeyin içine konulup gömülmüş olan bebek çıkarıldı. Bebeğin cansız bedeni ise otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. O anneyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

'BOĞULMA' VE 'KAYIP' DETAYLARI

Anne B.Ç'nin ifadesinde, bebeğinin emzirirken boğulduğunu ve cesedi toprağa gömdüğünü söylediği öğrenildi.

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Öte yandan, 11 Eylül'de dünyaya gelen kız bebeğin sağlık kuruluşunca kontrole çağrıldığı, bunun üzerine anne B.Ç'nin kayıp ihbarında bulunduğu belirtildi.

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ANNE TUTUKLANDI

Olayla ilgili anne B.Ç. (26) ile yardım ettiği gerekçesi ile annenin kız kardeşi B.Ç. (23) dün gözaltına alındı.

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Emniyette ifadelerine başvurulan şüphelilerden kız kardeş B.Ç. emniyetten serbest bırakılırken, anne B.Ç. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Anne B.Ç., çıkarıldığı mahkemece ’Kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA/AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ordu ceset bebek
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