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20'lik diş ağrısı nasıl geçer ?

20.01.2021 09:13 | Son Güncelleme:
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20'lik diş ağrısı nasıl geçer ?

Diş Hekimi Zafer Kazak, 20'lik diş ağrısıyla ilgili olarak "Geçici müdahale için önerilebilecek bitki, karanfil yağıdır. Aktarlardan alınabilecek karanfil yağı, pamuk yardımıyla ağrıyan dişin üzerine koyulabilir, kısa sürede ağrıyı keseceği görülecektir. Ancak geçici bir çözümdür, doktorunuza gitmeyi geciktirmeyin" dedi.

Dişin bir bölümü diş eti ile kaplı olduğu durumlarda sıklıkla enfeksiyon ve buna bağlı olarak yüzde şişme ve çene açmada azalma meydana geldiğini ifade eden Global Diş Hekimliği Derneği Başkanı Diş Hekimi Zafer Kazak, konuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

"Tekrarlanan enfeksiyonlar sonucu 20 yaş dişlerin etrafındaki kemik erimeye başlar ve yerine iltihabı doku oluşur" diyen Zafer Kazak, şöyle devam etti:

"Ayrıca çene kemliğindeki konumundan dolayı bazen önünde bulunan azı dişlerine baskı uygulayabilir. Bu durumda ağrı ve ön dişlerde çapraşıklık oluşur. 20 yaş dişlerin çekimi genellikle cerrahi olarak yapılır ve çekiminden sonra bu bölgede şişlik ve ağrı görülebilir. Bu durum 20 yaş dişinin etrafında kemik dokusu varlığında oluşur."

ZaferKazak

BAZI KİŞİLERDE 20'LİK DİŞ HİÇ OLUŞMUYOR

Bazı kişilerde yirmi yaş dişlerinin kalıtsal olarak hiç oluşmadığını ifade eden Kazak, "Oluşmuş olan yirmi yaş dişleri çene kemiğinde kendisine yer bulabilirse diğer dişler gibi çıkarak yerini alabilir. Bu durumda genel ağız sağlığı açısından sıkıntı oluşturmuyorsa yirmi yaş dişlerinin alınması gerekmemektedir. Ağız içerisine yerleşemeyecek pozisyonda olan dişler ise gömük ya da yarı gömük pozisyonda kalabilir. Eğer gömük ya da çıkmış olan yirmi yaş dişi pozisyonu nedeniyle yandaki dişlere ve bulunduğu kemiğe zarar veriyorsa, temizlenemeyecek bir pozisyonda ağızda yer almışsa ve çürük ya da kırık nedeni ile zarar görmüş, dolgu, kanal tedavisi, kuron ya da başka bir tedavi yöntemi ile tedavi edilemeyecekse mutlaka çekilmelidir. Çekim zamanında yapılmaz ise dişlerin çapraşıklaşmasına sebep olabilir, iltihap yapabilir ya da öndeki dişe kalıcı zarar verebilir" şeklinde konuştu.

DİŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Kazak açıklamasının devamında şunları ifade etti:

Diş ağrılarının genelinde geçici müdahale için önerilebilecek bitki, karanfil yağıdır. Aktarlardan alınabilecek karanfil yağı, pamuk yardımıyla ağrıyan dişin üzerine koyulabilir, kısa sürede ağrıyı keseceği görülecektir. Ancak geçici bir çözümdür, doktorunuza gitmeyi geciktirmeyin, çünkü diş ağrıları kulak ağrısından kalp sorunlarına kadar pek çok ağrı ve hastalığın tetikçisidir.

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