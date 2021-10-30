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  4. 20 metre çapında, 12 metre derinliğinde! "Mahallede korku var"

20 metre çapında, 12 metre derinliğinde! "Mahallede korku var"

30.10.2021 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın Çumra ilçesindeki mısır tarlasında 20 metre çapında ve 12 metre derinliğinde obruk oluştu.

20 metre çapında, 12 metre derinliğinde! "Mahallede korku var"

Balçıkhisar Mahallesi'nde hasadı süren mısır tarlasında çiftçi Bayram Şahin, obruk olduğunu fark etti.

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20 METRE ÇAPINDA, 12 METRE DERİNLİĞİNDE

Obruğun, 20 metre çapında ve yaklaşık 12 metre derinliğinde olduğu görüldü.

Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarlada çökmenin yanı sıra yarıkların oluştuğunu söyledi.

"MAHALLEDE KORKU VAR"

Obruğun yer altı su kaynağının da tükenmesiyle meydana geldiğini düşündüğünü anlatan Şahin, "Önlem alınması gerekir. Mahallede korku var. İster istemez tedirginlik yaşıyoruz. Mavi Tünel vasıtasıyla gelecek suya ihtiyacımız var ve bir an önce gelmesini diliyoruz." dedi. (AA)

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