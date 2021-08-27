HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konya'da obruk içerisinde obruk oluştu: İlk defa şahit oluyoruz

Konya'da obruk içerisinde obruk oluştu: İlk defa şahit oluyoruz

27.08.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya Karapınar'da yıllar önce oluşan obruğun içerisinde, 45 metre çapında 2 metre derinliğinde obruk meydana geldi. Mahalle sakinlerinden Şammas Parlak da gördükleri karşısında şoke olduğunu belirterek, "Obruk içerisinde obruk olmasına ilk defa şahit oluyoruz." açıklamasını yaptı.

Kayapınar ilçesi Reşadiye Mahallesi Averen Mevkisi'ndeki Kayalıbaşı Obruğu'nun içerisinde, çökme ve yarıkları görenler durumu yetkililere bildirdi.

"ÇÖKMELER DEVAM EDİYOR"

İlçeye 23 kilometre mesafedeki eski obruk oluşumunun içerisinde, 2 metre derinliğindeki yeni oluşumun, birkaç gün önce meydana geldiği tahmin ediliyor.
Bölgede yaşayan 60 yaşındaki Bahattin Parlak, gazetecilere yaptığı açıklamada, obruk bölgesinde çökmelerin devam ettiğini söyledi.
Civarda çok sayıda obruk oluşumuna şahit olduklarını anlatan Parlak, "Bu Kayalıbaşı Obruğu'nun içerisinde çocukluğumuzdan beri gezer dolaşırdık. Çok eski oluşumun içerisinde yeni obruğu görmek için geldim. Buralarda koyunlar otlatılırdı, insanlar geçerdi." dedi.
Mahalle sakinlerinden Şammas Parlak da gördükleri karşısında şoke olduğunu belirterek şunları ifade etti:
"Obruk içerisinde obruk olmasına ilk defa şahit oluyoruz. İçinde koyun kuzu olabilirdi. İki üç gün önce bir şey yoktu. Sıkça geldiğimiz bir yer. Önlem alınması gerekir, insanlarda korku var. İster istemez tedirginlik yaşıyoruz. Bir gün önce gördüğümüz yer ertesi gün çökmüş olabiliyor."
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Satılık havalimanı! 50 milyon avroya yapılmıştı

Satılık havalimanı! 50 milyon avroya yapılmıştı

Skandal olay! "Karım 'Dayım' diye sevgilisini eve aldı aylarca..."

Skandal olay! "Karım 'Dayım' diye sevgilisini eve aldı aylarca..."

Almanya'da afiş skandalı! Atatürk'e büyük saygısızlık

Almanya'da afiş skandalı! Atatürk'e büyük saygısızlık

Katliam gibi kaza: 6 ölü

Katliam gibi kaza: 6 ölü

Erdoğan, Taliban'ın Türkiye'ye teklifini açıkladı

Erdoğan, Taliban'ın Türkiye'ye teklifini açıkladı

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! 81 ile gönderildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! 81 ile gönderildi

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Didem Arslan Yılmaz hakkında suç duyurusu

Didem Arslan Yılmaz hakkında suç duyurusu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Taliban yetkilisinden şok telefon: Yabancılar gittiğinde...

Taliban yetkilisinden şok telefon: Yabancılar gittiğinde...

Türkiye'de tek il! Tepkiler başladı: Utanç verici

Türkiye'de tek il! Tepkiler başladı: Utanç verici

30 liraya aldı, bir gün giydi, hayatı kâbusa döndü

30 liraya aldı, bir gün giydi, hayatı kâbusa döndü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.