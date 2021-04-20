20 Nisan Apple etkinliği öncesi Apple Store online mağazası kapatıldı

Apple bu akşam 'Spring Loaded' sloganına sahip bir etkinlik düzenleyecek. Etkinlikte, yeni nesil iPad Pro modellerine ek olarak, AirTags ve iMac gibi yeni Apple ürünlerinin kamuoyuna tanıtılması bekleniyor. Apple daha önce iPhone 12 için düzenlediği 'Hi,Speed' sloganına sahip etkinlikten önce de yaptığı gibi, geleneksel hale gelen ''Hemen döneceğiz.'' notunu yine Apple Store ana sayfasına iliştirdi.

APPLE STORE ONLİNE MAĞAZASINDA GÜNCELLEME BAŞLADI

Apple Store internet mağazası, Apple'ın etkinliği öncesi geleneksel bir şekilde kapatıldı. Apple Türkiye online mağazasında herhangi bir ürünün satın alma sayfasına gidildiğinde ''Hemen döneceğiz. Apple Store'da bazı güncellemeler yapıyoruz. Lütfen yakında tekrar deneyin.'' notu karşımıza çıkıyor. Bu not, teknoloji devinin, online mağazasına bu akşam tanıtılacak yeni ürünlerine dair eklemeler yaptığının en büyük işareti. Peki bu not ne zaman kaldırılacak ve Apple Store online mağazası ne zaman yeniden satın alıma açılacak?

YENİ ÜRÜNLER İLE MAĞAZA AÇILACAK

Apple'ın 'Spring Loaded' etkinliği, bu akşam TSİ 20:00'da başlayacak. Etkinlikteki ürünlerin görücüye çıkmasıyla birlikte Apple Store'daki notun kaldırılıp, yeni ürünlerin Apple Store online mağazasındaki yerini alacağı düşünülüyor. Yani mağazanın kapatılması kalıcı bir karar değil. Sadece yeni ürünlerin eklenmesine yönelik, Apple'ın gelenek haline getirdiği geçici bir yöntem.

