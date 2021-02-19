20 Şubat'ta doğanların burç özellikleri: 20 Şubat hangi burç? 20 Şubat'ta doğum günü olana ne hediye alınır?

20 Şubat hangi burç? 20 Şubat - 20 Mart tarihleri arasında kalan herkesin burcu su grubuna ait Balık burcudur. Sınırsız hayal güçleri olan Balıklar, sezgisel ve akılcı olmalarının yanı sıra oldukça dik kafalılardır. Sezgilerinden dolayı kendilerine ne söyleneceğini önceden anlarlar. Bu yüzden size bir cümleyi bitirmeden konuyu anlayıp çözüm bile sunabilirler. Modern bir görünüme sahip ama fikirlerinde oldukça inatçı olan Balıkların kişisel özellikleri nedir hiç merak ettiniz mi? 20 Şubat’ta doğanlara ne hediye alınır? Peki 20 Şubat’ta doğanların fiziksel özellikleri neler? 20 Şubat’ta doğanların kişisel özellikleri nedir? 20 Şubat’ta doğanlar hangi burçlarla anlaşır?
Grup: Hava/erkeksi/sabit, Pozitif
Şanslı gün: Pazar
Karşıt burcu: Aslan
Yönetici gezegen: Satürn, Uranüs
Rengi: Koyu mavi, gece mavisi, yeşil
Metal: Alüminyum
Çiçekler: Kardelen Çiçeği
Uğurlu taşı: Yeşim
Şehirler: Hamburg, Buenos Aires, Salszburg
Ağaçlar: Armut, şeftali, ayva
Şanslı sayı: 4
20 Şubat'ta doğan Balık burcunun fiziksel özellikleri; genelde vücutları kilolu olmaz. Saçlarının renkleri açık olur. Orta ve uzun boyları ile koyu renkte olan gözleri en belirgin özelliklerinden birisidir. Balık kadınlarının yüzleri çok güzeldir. Metabolizmaları çok hassastır. Yaşları ilerlese de kendilerine bakmayı bırakmazlar. Balıkların sağlık sorunları oldukça ilginçtir. Balıklarda bir anda ortaya çıkan ve bir anda kaybolan hastalıklar görülebilir. Spor yapmayı ya da hareket etmeyi çok severler, elektriksel enerjilerini sporlar boşaltırlar.
Balık burcunun kişisel özellikleri ile dikkat çeker. Hemen ayırt edilebilen Balıklar, sevecen ve sıcak kanlıdır. Irk, cinsiyet, dil, din gibi konulara girmeden herkesi sevebilen Balıklar, herkesin eşit haklara sahip olabilmeleri için çalışırlar. Dışarıdan modern görünen Balıklar, aslında sabit fikirli ve inatçıdırlar. Balıklara yakın olmak oldukça zordur. Onlarla çok yakın olduğunuzu düşünseniz de aranızda mesafe olduğunu fark etmeniz geç olmaz. Özgürlüğüne çok düşkün olan Balık burçları bu konuda oldukça titizdir. Özür yaşamayı sevdikleri için aile ortamına çok zor uyum sağlarlar. Kendilerini yeni şeyler araştırarak ve keşfederek avuturlar.
Balık burcunun aşk hayatı nasıldır merak ediliyor. Duygularını gizli yaşamayı seven Balıklar karşıdaki kişiyi zorlamaya bayılırlar. Hoşlandıkları kişilerin hemen uzaklaştıklarına çok şahit olan Balıkları elde etmek için biraz sabırlı olmak gerekir. Aşktan korkan ve özgürlüğünün elinden gideceğini düşünen Balıklar, karşısındaki kişinin fikir jimnastiği yapabileceği kadar zeki olmasını ister. Manyetik bir güce sahip olan Balıklar, kalabalık ortamlarda bile dikkatleri üstüne çekmeyi başarır. İlişkileri ciddileşen Balıklar, kendilerini istemsiz bir şekilde geriye çeker. Uzun ilişki ve aileden uzak kalmayı tercih eden Balıkların evlilik kararı almaları çok zor olur.
En çok merak edilen konulardan birisi de Balık burcu ünlüleri kimlerdir sorusu oluyor. Özellikle cinsiyetlerine göre araştırmalar yapanlar; ünlü Balık burcu kadınları kimlerdir çok araştırılırken, ünlü Balık burcu erkekleri kimlerdir sorusu da çok sayıda sorulan sorulardan birisi oluyor.
Yabancı Balık burcu ünlüleri: Doutzen Kroes,
Shakira, Paris Hilton, Justin Timberlake, Jennifer Aniston, James Dean, Bob Marley, Elijah Wood, Tom Hiddleston, Christian Bale, Robbie Williams, Laura Linney, Minnie Driver, Amy Winehouse, Taylor Lautner, Zhang Ziyi, Chloe Grace Moretz, Ellen DeGeneres, Portia de Rossi, Bonnie Wright, Alicia Keys, Rosamund Pike, Liu Wen
Türk Balık burcu ünlüleri:
Ajda Pekkan, Nazan Öncel , Candan Erçetin, Aysel Gürel, İrem Sak, Belçim Bilgin , Cansu Tosun, Aslıhan Gürbüz, Hande Soral, Tuğba Özay, Türkü Turan,Mazhar Alanson, Engin Günaydın, Cihan Ünal, Metin Üstündağ, Mehmet Ali Erbil, Soner Arıca, Tuncel Kurtiz, İbrahim Çelikkol, Eser Yenenler, Emre Aydın
Oldukça ciddi ve ulaşılmaz görünen Balık burçları, göründüğünün aksine oldukça duygusal ve tutkulu insanlardır. Her burçla kolay kolay anlaşamayan Balık burçları hangi burçlarla çok iyi anlaşır?
Balık burcu kadını hangi burcun erkeği ile iyi anlaşır sorusuna yanıt olarak,
öncelikli olarak eğlenceli ve enerjisiyle bilinen İkizler burcu ile mükemmel anlaşır. Balıklar asla İkizler burcunun yanında sıkılmazlar. Balık kadınını etkileyen bir diğer burç ise güven ve huzur veren Terazi erkeğidir. Eşitlikçi yapısı ve duyarlılığı ile Terazi ile mutlu olabilir. Balık kadını tamamıyla kendisine zıt olan yönetici ruhu ve ciddi tavrı ile bilinen Aslanlarla da mükemmel anlaşır. Bu duruma zıtlığın çekim gücü diyebiliriz. Balık kadınları yengeç, balık ve başak burçlarıyla anlaşmakta zorluk çeker.
Balık kadınları bu burçları ayakları yere sağlam basmayan, güvenilmez burçlar olarak görürler.
Balık burcu erkeği hangi burcun kadını ile iyi anlaşır sorusuna yanıt olarak, meraklı kişileri seven Balık erkekleri İkizler kadınıyla oldukça güzel ve eğlenceli vakit geçirir. İkizler ve Balıklar yan yanayken oldukça mutlu olurlar. Duyarlı ve ortamda her zaman denge kurmaya çalışan terazi burcu kadınıyla da mükemmel anlaşır. Terazi kadını Balık erkeğini sarar sarmalar ve huzuru verir. Balık erkeğinin anlaştığı bir diğer burç ise aslan burcudur. Aslan kadınıyla zıtlaşarak tanışan Balık erkeklerini bu zıt karakter zamanla çeker ve kendilerini Aslan kadınını düşünürken bulurlar.
Balık erkekleri; başak, yengeç ve balık kadınıyla anlaşamaz ve uyum sağlamakta zorlanırlar.
Eğer yakın arkadaşınız ya da sevgiliniz Balık burcu ise Balık burcuna ne hediye alınır sizinde araştırdığınız bir konudur. Oldukça eğlenceli ve zeki kişilikleri ile bilinen Balık burçlarının hoşlandığı hediyeler genelde kullanabilecekleri hediyelerdir. Örneğin, astolojiye merak duyan Balık kadınına bir astroloji el kitabı almak onu mutlu eder. Özgürlüğüne düşkün Balıklar, gittikleri yerde yaratıcılıkları ile de göz doldururken fotoğraf da çeker. Ona ihtiyacı olan fotoğraf makinesini de alabilirsiniz. Eğer fotoğraf makinesi varsa bir albüm de onu mutlu eder. Kıyafetlerine, giyimine oldukça özen gösteren Balık kadınları pahalı hediyeleri çok sever. Marka kıyafetler alırsanız oldukça mutlu olacaklardır. Balık erkekleri de kadınları gibi marka hediyeler almaya bayılırlar.
Eğer Balık burcu sevgiliniz varsa Balık burcu kadınına nasıl hediye alınır araştırıyorsanız ona sakın bir demet çiçekle gitmeyin. Maddiyatı seven Balıklar, vazoda kuruyan çiçeklerden ya da su isteyen bitkilerden çok ihtiyaçlarının karşılanmasından daha çok hoşlanır. Ona almak istediği güzel bir elbise alabilirsiniz. Renkli ve oldukça şık olan Balık burcu kadınları, kırmızıyı çok severler. Bir çoğu eğlence sektöründe yer alan bu kadınlar günlük kullanacağı seyahat ajandası, uçak bileti, plan ajandası, yeni yıl takvimi gibi hediyelere bayılırlar. Balık burcu erkeğine nasıl hediye alınır araştıran kadınlara, Balıkların pahalı hediyelere daha çok zaafı olduğunu belirtelim. Sevdikleri için gözlerini kırpmadan harcama yapan Balık erkekleri kendileri için de pahalı alışveriş yapılmasını beklerler. Takım elbiseleri için uyumlu kravat ve gömlekler onları mutlu edebilir. Balık erkekler günlük yaşamda da çok şık oldukları için spor kıyafetlerini de seçerken özenle alırlar. Balık erkeklerine hediye almak için kullandığı giysilerin rengine ve markalarına dikkat etmenizi öneririz. Balıkların kadınları da erkekleri de bir kıyafeti uzun yıllar kullanmayı tercih ederler.
Okuyucu Yorumları 0 yorum