20 ülkeden ortak Ukrayna kararı! ABD açıkladı

Ukrayna Savunma Temas Grubu'nun toplantısı sonrasında Austin gazetecilere verdiği demeçte, yeni paketleri açıklayan ülkeler arasında İtalya, Danimarka, Yunanistan, Norveç ve Polonya'nın yer aldığını söyledi. Austin, Danimarka'nın Ukrayna kıyılarını savunmak için bir zıpkın füzesi fırlatıcısı ve füzeler sağlayacağını söyledi. Austin, "Buradaki herkes bu savaşın tehlikelerini anlıyor" dedi.

20 ÜLKEDEN GÜVENLİK TAHHÜDÜ VE ASKERİ YARDIM

"Rusya'nın sebepsiz ve acımasız işgali dünyanın dört bir yanından ülkeleri harekete geçirdi. Ukrayna halkının cesareti, becerisi ve metaneti her yerde insanlara ilham verdi. Geçen ay Ramstein Zirvesi’nde Temas Grubu'nun kurulmasından sonra Bakan Resnikov ve ekibi ile birlikte önemli ilerleme kaydettik. Ukrayna'nın öncelikli gereksinimleri ve savaş alanındaki durum hakkında daha keskin ve ortak bir anlayış kazandık’’ diyen Austin, Ukrayna için ilan edilen yeni güvenlik yardımlarına atıfta bulundu.

Austin, “Birçok ülke kritik derecede ihtiyaç duyulan topçu mühimmatı, kıyı savunma sistemleri, tanklar ve diğer zırhlı araçları bağışlıyor. Diğerleri Ukrayna güçlerini eğitmek ve askeri sistemlerini işler kılmak için yeni taahhütlerde bulundu” dedi.

Savunma Bakanı Austin, Ukrayna'nın kıyılarını savunmasına yardımcı olmak için bir zıpkın füze fırlatıcısı ve füze sağlayacağını açıklayan Danimarka'ya ve yakın zamanda yapılan saldırı helikopterleri, tanklar ve roket sistemleri bağışı da dahil olmak üzere önemli desteği için Çek Cumhuriyeti'ne özelikle teşekkür etti.

ABD Genelkurmay Başkanı General Mark Milley de, aynı basın toplantısında, ABD'nin, askerlerinin yeniden Ukrayna'ya gönderilmesinden hala "bir hayli uzakta" olduğunu söyledi. Amerika’nın şu anda Ukrayna'da eğitmeni olmadığını dile getiren Milley, medyada yer alan bu yönde yer alan bilgilerin nispeten düşük seviyede devam eden planlama çabaları olduğunu ifade etti. Milley, “Günün sonunda, ABD kuvvetlerinin Ukrayna'ya yeniden girmesi, başkanlık kararı gerektirecektir. Hala eylem planları geliştiriyoruz ve bunların hiçbiri henüz Bakan’a sunulmadı "dedi.

AUSTİN: “ABD’NİN TAYVAN POLİTİKASI DEĞİŞMEDİ”

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin bugün ayrıca, Başkan Joe Biden'ın Amerika'nın Tayvan'a askeri yardım politikasında bir değişiklik açıklamadığına inandığını söyledi. Austin düzenlediği basın toplantısında, "Başkan'ın politikanın değişmediği konusunda net olduğunu düşünüyorum" dedi. Bugün erken saatlerde, Tayvan’ın saldırıya uğraması halinde Amerika’nın askeri olarak müdahil olup olmayacağı sorulduğunda Biden, “Evet” yanıtını vermiş ve bunun ABD'nin taahhüdü olduğunu söylemişti.

(VOA)

