20 yaş dişi nedir? 20 yaş dişi ağrısı geçmiyorsa dikkat!

20'lik diş belirtilerinden ilk dikkat çeken çenenin arkasında oluşan basınç hissi. Çenenin açılıp kapanması sırasında ağrıya sebep olan 20'lik diş belirtileri ile karşılaşanların mutlaka doktor muayenesinde ngeçmesi gerekiyor. Çeneye göre büyük kalan ya da çene darlığı gibi durumlarda bazı tedavi yöntemleri belirlenerek uygulanan 20 yaş dişleri ağız sağlığında bazı olumsuzluklara neden olabiliyor. Çürük olmadığında ve doğru pozisyonda bulunarak çiğneme fonksiyonunu yerine getirebildiğinde faydalı olan 20 yaş dişleri zaman zaman bazı problemleri de tetikleyebiliyor. Çene darlığı yaşayan kişilerde 20 yaş dişleri doğru şekilde fırçalanamadığından diş eti iltihaplanmalarına ve diş dokusunda iltihaba neden olabiliyor. Yemek artıklarının en çok toplandığı alanda bulunan 20 yaş dişleri fırçalanamadığında hızla çürüyor. Bu da diş eti problemleriyle daha sık karşılaşılmasına neden oluyor.

20 yaş dişleri ağız ve diş sağlığı denince akla gelen ilk sorunlar arasında yer alıyor. Doğru pozisyon aldığında ana dişlerle aynı görevi üstlenerek çiğneme fonksiyonuna katkıda bulunabilen 20'lik dişler 70 yaşında bile kendisini gösterebiliyor. Peki 20 yaş dişinin çıktığı nasıl anlaşılıyor?

20 YAŞ DİŞ ÇEKİMİ HANGİ DURUMLARDA ZORUNLUDUR?

Peki 20 yaş dişlerinin çekilmesi zorunlu mudur? Konu ile ilgili en sık sorulan sorular arasında yer alan 20 yaş dişlerinin çekilmesi kullanılabildiğinde ve işlevini yerine getirdiğinde zorunluluk teşkil etmez. Aksine vücudun tutulması ve korunması gereken parçaların arasında yer alır. Ancak gömülü 20 yaş dişleri diğer dişlere de zarar verebileceğinden çekilmesi daha yararlıdır. Çünkü gömülü 20 yaş dişleri dişe baskı yaparak azı dişinin çürümesine ve diş kayıplarına neden olabilir. Çarpışıklığa da yol açan gömülü 20 yaş dişleri kistik oluşumlar yaşanmasına da yol açabilir.

20'LİK DİŞ ÇEKİMİ SONRASI BU TAVSİYELERE DİKKAT!

20 yaş dişleri çekilmesi zorunlu olduğu durumlarda lokal anestezi ile işlem yapılarak alınır. Çene cerrahı tarafından gerçekleştirilen operasyonda hastaların bazı tavsiyelere uyması istenir:

İşlem sonrası ağıza konan tampon yarım saat tutulduktan sonra tekrar kullanılmadan atılmalıdır.

20 yaş dişi çekildiğinde hastadan kanamaya neden olduğundan tükürmemesi istenir.

Kişiden 2 saat boyunca herhangi bir yiyecek ya da içecek tüketilmemesi istenir. Bunun nedeni ise uyuşukluğun devam etmesidir.

20 yaş diş çekimi sonrası dikkat edilmesi gereken bir başka nokta da yumuşak ve ılık gıdalarla beslenilmesidir. Birkaç gün devam eden bu süreçte çiğneme işleminin diğer tarafla yapılması da önem taşımaktadır. Ayrıca ilk gün sigara kullanımından kaçınmak da önem taşır.

20'lik yaş diş çekimi sonrasında şişlik görülebilmektedir. Bu nedenle ilk gün 10'ar dakika ara ile buz uygulaması yapılması gerekir.

Kuvvetli kanama, aşırı şişme ve şiddetli ağrının ikinci gün devam etmesi durumunda doktor ile irtibata geçmek gerekir.



