20’ye yakın taciz ve tecavüz olayının zanlısı yakalandı

Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan zanlı suçlarını bir itiraf etti ve faili olduğu olayları soğukkanlılıkla bir bir anlattı. Milliyet'ten Musa Kesler'in haberinbe göre, civar illerdeki birçok faili meçhul birçok taciz olayı da yeniden incelemeye alındı. Zanlının itiraflarından bazı bölümler şöyle:

“BALKONDAN GİRDİM”

“17 Ağustos günü saat 23.00 sıralarında Bartın müftülüğü civarında dolaşırken zemin kattaki bir evin ışığının yandığını gördüm. Pencere kapalıydı ancak perdesi açıktı. Evin içinde üzerinde etek olan bir kadın gördüm. Biraz ileriye gittim, saatin geç olmasını bekledim. 03.00 gibi geri döndüm. Evin önüne geldim. Işıklar kapalıydı. Arka bahçeye geçtim. Balkon kapısı hafif açıktı. İçeri girdim. Oturma odasında bir kadın yüzüstü yatıyordu. Gecelik tarzı birşey vardı. Yanına gittim, yanında bir de çocuk vardı. Tahrik edecek şekilde dokunmaya başladım. (...) Uyanmadı. Sonra üzerindekini indirdim. Uyandı, ‘Sen kimsin!’ dedi. Ben de ‘Bağırma, gideceğim’ dedim. ‘Çık evimden’ dedi. Ben de balkon kapısından çıkarak oradan uzaklaştım. Pişmanım”