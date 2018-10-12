'20 yıl içinde kadınlar erkeksiz çocuk doğurabilecek'

Dr. David Molloy, Çinli bilim insanlarının iki anneyle, baba olmadan yavru fareler üretmesini yorumladı.
Çinli araştırmacılar, bunu dişi farelerin birinden yumurta, diğerinden de yarı kromozomlu embriyonik kök hücre alarak sağladı. İki erkek fareden yavru üretme girişiminden ise sonuç alınamadı. Annesiz doğan yavrular, 48 saat içinde öldü.
Dr. Molloy, doğurganlık ve genetik teknolojisinde sayesinde aynı şeyi insanlarda da yapmanın mümkün olduğunu, kadınların sperme ihtiyaç duymadan çocuk doğurabileceklerini söyledi.
Halihazırda Avustralya yasaları, etik kaygılarla buna izin vermiyor. Ancak Dr. Molloy zamanla bu anlayışın değişeceğine inandığını belirterek "Teknoloji gelişmeye devam edecek. Bunu durduramazsınız" dedi.
GENETİK KURGULAMA
Avustralya'da yayımlanan Courier-Mail gazetesine konuşan Molloy, şunları söyledi:
"Bu, erkeğin sperm kalitesinin düşük olduğu heteroseksüel çiftlerin ve kadın çiftlerin kendi genetik çocuklarını doğurabilmeleri anlamına geliyor. Bir yumurtayı, bir dizi yarı kromozomla dölleyerek ve gen kurgulama yaparak insanlarda da bunu yapmak mümkün olacak" dedi.
Yeni Zelanda'daki Auckland Üniversitesi'nden Dr. Teresa Holm da Çin'deki araştırmayı, "önemli bir ilerleme" olarak niteledi ve gelecekte eşcinsel çiftlerin ikisinin de genlerini taşıyan çocukları olabileceğini söyledi.
Adelaide Üniversitesi'nden doğurganlık uzmanı Robert Norman da "Konsept insan doğurganlığı için özellikle de eşcinseller açısından çok ilginç. Ama böyle bir şeye girişmeden önce mevzut belirsizliklerin ortadan kaldırılması gerekiyor" dedi.
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