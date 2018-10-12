HABER

'20 yıl içinde kadınlar erkeksiz çocuk doğurabilecek'

12.10.2018 13:27 | Son Güncelleme

Avustralya'da bir doğurganlık uzmanı, Avustralyalı kadınların 20 yıl içinde erkeksiz çocuk doğurmalarının mümkün olabileceğini söyledi.

'20 yıl içinde kadınlar erkeksiz çocuk doğurabilecek'

Dr. David Molloy, Çinli bilim insanlarının iki anneyle, baba olmadan yavru fareler üretmesini yorumladı.

Çinli araştırmacılar, bunu dişi farelerin birinden yumurta, diğerinden de yarı kromozomlu embriyonik kök hücre alarak sağladı. İki erkek fareden yavru üretme girişiminden ise sonuç alınamadı. Annesiz doğan yavrular, 48 saat içinde öldü.

Dr. Molloy, doğurganlık ve genetik teknolojisinde sayesinde aynı şeyi insanlarda da yapmanın mümkün olduğunu, kadınların sperme ihtiyaç duymadan çocuk doğurabileceklerini söyledi.

Halihazırda Avustralya yasaları, etik kaygılarla buna izin vermiyor. Ancak Dr. Molloy zamanla bu anlayışın değişeceğine inandığını belirterek "Teknoloji gelişmeye devam edecek. Bunu durduramazsınız" dedi.

GENETİK KURGULAMA

Avustralya'da yayımlanan Courier-Mail gazetesine konuşan Molloy, şunları söyledi:

"Bu, erkeğin sperm kalitesinin düşük olduğu heteroseksüel çiftlerin ve kadın çiftlerin kendi genetik çocuklarını doğurabilmeleri anlamına geliyor. Bir yumurtayı, bir dizi yarı kromozomla dölleyerek ve gen kurgulama yaparak insanlarda da bunu yapmak mümkün olacak" dedi.

Yeni Zelanda'daki Auckland Üniversitesi'nden Dr. Teresa Holm da Çin'deki araştırmayı, "önemli bir ilerleme" olarak niteledi ve gelecekte eşcinsel çiftlerin ikisinin de genlerini taşıyan çocukları olabileceğini söyledi.

Adelaide Üniversitesi'nden doğurganlık uzmanı Robert Norman da "Konsept insan doğurganlığı için özellikle de eşcinseller açısından çok ilginç. Ama böyle bir şeye girişmeden önce mevzut belirsizliklerin ortadan kaldırılması gerekiyor" dedi.

PARTNER7 yıl önce Tibet'ten getirdi! Yetişemiyor...7 yıl önce Tibet'ten getirdi! Yetişemiyor...
Rahip Brunson Davası Devam EdiyorRahip Brunson Davası Devam Ediyor
Alman koalisyon partilerinin oy oranında tarihi düşüşAlman koalisyon partilerinin oy oranında tarihi düşüş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ERKEKSİZ erkeksiz döllenme Avustralya David Molloy genetik kurgulama

En Çok Okunan Haberler

ABD'li Rahip Brunson hakim karşısında!

ABD'li Rahip Brunson hakim karşısında!

Hilal Cebeci'den tepki çeken 'Çav Bella' klibi! Tepkilere böyle yanıt verdi

Hilal Cebeci'den tepki çeken 'Çav Bella' klibi! Tepkilere böyle yanıt verdi

Hıncal Uluç'tan Arda Turan'a: Utanman da mı kalmadı?

Hıncal Uluç'tan Arda Turan'a: Utanman da mı kalmadı?

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Washington Post'tan Cemal Kaşıkçı iddiası! 'Öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kaydı var'

Washington Post'tan Cemal Kaşıkçı iddiası! 'Öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kaydı var'

İlginizi Çekebilir

ABD basınından bomba iddia: Rahip Brunson serbest bırakılacak

ABD basınından bomba iddia: Rahip Brunson serbest bırakılacak

ABD F-35 uçuşlarını durdurdu!

ABD F-35 uçuşlarını durdurdu!

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

Gitmek için sıraya giriyorlar! İşte 'Seks Adaları'nın gerçek yüzü!

Gitmek için sıraya giriyorlar! İşte 'Seks Adaları'nın gerçek yüzü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD açıkladı: Rusya'dan daha tehlikeli!

ABD açıkladı: Rusya'dan daha tehlikeli!

Bir sosyopatın annesi olmak: '13 yaşındaki oğlum, 4 yaşındaki kızımı soğukkanlılıkla öldürdü'

Bir sosyopatın annesi olmak: '13 yaşındaki oğlum, 4 yaşındaki kızımı soğukkanlılıkla öldürdü'

Fransız doktorlardan Sağlık Bakanı'na 'alkole daha fazla vergi uygulansın' çağrısı

Fransız doktorlardan Sağlık Bakanı'na 'alkole daha fazla vergi uygulansın' çağrısı

Uganda'da heyelan: 31 kişi öldü

Uganda'da heyelan: 31 kişi öldü

Maduro: Beyaz Saray beni öldürmek istiyor

Maduro: Beyaz Saray beni öldürmek istiyor

Yunanistan'da korkutan deprem

Yunanistan'da korkutan deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.