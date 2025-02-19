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20 yıl sonra da beraber olmak için kazanmanız gereken 5 alışkanlık!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
19.02.2025 09:26
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Mutlu ve uzun ömürlü bir ilişki için her iki tarafında dikkat etmesi gereken bazı noktalar bulunuyor. Çiftler ilişkilerinde doğası gereği bazen inişli çıkışlı çıkışlı dönemler yaşayabiliyor. Böyle zamanlarda nasıl tepki verdiğiniz ilişkinizin geleceği açısından büyük öneme sahip. Eğer onlarca yıl sonra da partnerinizle birlikte olmak istiyorsanız, bugünden başlamanız gereken 5 alışkanlık...

20 yıl sonra da beraber olmak için kazanmanız gereken 5 alışkanlık!

Sağlıklı ilişkinin sırrı elbetteki karşılıklı sevgi ve saygıdan geçiyor. Ancak bazen bu iki madde yetersiz kalabiliyor. Tam da bu noktada ilişkinizde dikkat etmeniz gereken 5 madde var.

UZUN ÖMÜRLÜ İLİŞKİNİN 5 KURALI

1) Birbirinize minnettarlığınızı ifade edin. Her gün ona neden sevdiğinizi, hayatınızdaki yerinin ne kadar önemli olduğunu söyleyin.

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2) Onu gerçekten dinleyin. Günümüz dünyasında dikkatin dağılması çok kolay. Açık uçlu sorular sorarak gerçekten ne söylediğini anlamaya çalışın.

3) Dürüst, net ve doğrudan olun. Ne istediğinizi ve neye ihtiyacınız olduğunu açıkça ifade edin. Karşınızdakinin düşüncelerinizi okumasını beklemeyin.

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4) Affetmeyi ve birbirinize şefkat göstermeyi öğrenin. Herkes hata yapar. Eğer geçmişi bırakmazsanız, ilişkinizde sadece öfke ve kırgınlık büyür.

5) Birbirinize zaman ayırın. Eğer ilişkinizde bağlantı kurmak önceliğiniz değilse, zamanla bu bağ tamamen kaybolur.

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