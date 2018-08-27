20 yıl sonra gelen adalet! Onun ölümü çok konuşulmuştu!

Nicky Verstappen adlı çocuk, 10 Ağustos 1998 tarihinde, Brunssumherheide kasabasındaki bir yaz kampında kaybolmuş, bir gün sonra da kamp yakınlarında Verstappen'in cesedi bulunmuştu.

Çocuğun katil zanlısı yıllar sonra DNA testleri sonucu tespit edilmiş, en son Fransa'ya gittiği belirlenen Jos Brech hakkında uluslararası yakalama emri çıkarılmıştı.

Hollanda polisi, zanlının Pazar öğle saatlerinde İspanya'da yakalanarak gözaltına alındığını, yakında Hollanda emniyetine teslim edileceğini açıkladı.

HOLLANDA'NIN EN KAPSAMLI DNA TARAMASI

Verstappen'in cesedini 1998'de bulan polis, çok sayıda kişiyi sorguladı ama çocuğun katiline yıllarca ulaşamadı.

Son 6 ayda yaklaşık 15 bin erkeğin gönüllü olarak katıldığı Hollanda'nın en kapsamlı DNA taraması sonucu, polis zanlıyı tespit etti. Tarama sırasında, Verstappen'in giysilerinde bulunan DNA örneğinin, Nisan ayından bu yana haber alınamayan Jos Brech'inkiler ile eşleştiği belirlendi.

Aslında DNA örneğini Brech değil, onun ailesi verdi.

Polise göre zanlı Brech'in, ölmeden birkaç saat önce Hollandalı çocuğun yanında olduğunu kesin.