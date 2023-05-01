KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. 20 yıldır yaşlanmadığını söyleyen kadın basit gençlik sırrını açıkladı! "Arkadaşlarım bana Peter Pan diyor"

20 yıldır yaşlanmadığını söyleyen kadın basit gençlik sırrını açıkladı! "Arkadaşlarım bana Peter Pan diyor"

01.05.2023 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşına göre daha genç gösteren kişiler cilt bakım ve yaşam rutini sırlarını açıklıyor. Genç görünmek için illa botoks yaptırmaya gerek olmadığını paylaşan kadınların doğal yaşlanma karşıtı bakım sırları merak ediliyor. 59 yaşındaki Janey Kirk, genç yüzünün anahtarının kimyasallardan kaçınırken basit bir güzellik rejimi izlemek olduğunu iddia ediyor.

20 yıldır yaşlanmadığını söyleyen kadın basit gençlik sırrını açıkladı! "Arkadaşlarım bana Peter Pan diyor"

Şarkıcı ve eski model olan 59 yaşındaki Janey Kirk, 20 yıldır yaşlanmadığı için arkadaşları tarafından "Peter Pan" olarak nitelendirildiğini açıkladı. Janey, "Herkes bana şarkı endüstrisinin Peter Pan'ı diyor çünkü çok genç görünmeyi başardım." diyerek yaşlanma karşıtı güzellik sırrını açıkladı.

Ekran görüntüsü 2023-05-01 131727

"Her şey benim günlük cilt rutinime, doğru yiyecekleri yememe ve güneş kremi kullanmadan bol güneş ışığı almama bağlı. Fark yaratıyor." Janey, genç görünmesinin yanı sıra, yirmili yaşlarındaki bedeniyle hala aynı olduğunu iddia ediyor. Janey, insanların bu basit kurallara uyması gerektiğini iddia ederek genç görünmenin sırlarını paylaştı.

Ekran görüntüsü 2023-05-01 131355

SICAK BEZ KULLANIYOR

Janey, cilt rutininin görünüşünü korumaya yardımcı olduğunu iddia ediyor. Ancak yaşlanma karşıtı krem ya da serum kullanmak yerine hiç nemlendirici kullanmıyor. Bunun yerine, her sabah ve akşam yüzünü ovmak için sıcak bir bez kullanıyor.

Ekran görüntüsü 2023-05-01 131809

"Yüzümde hiçbir kimyasal kullanmıyorum - nemlendirici veya benzeri bir şey kullanmıyorum. Her sabah ve her gece cildimi silmek için sıcak, temiz bir bez, işi mükemmel bir şekilde yapar."

MAYA TOZU ALIYOR

Pek çok bebek yüzlü ünlü gibi Janey de genç görünmesini sağlamak için disiplinli, sağlıklı bir diyet ve yaşam tarzı izliyor. Her gün B12 vitamini ile birlikte besleyici maya tozu alıyor.

Ekran görüntüsü 2023-05-01 131817

B12 vitamini sağlıklı saç, cilt ve tırnakları desteklerken kan ve sinir hücrelerinin sağlıklı kalmasına yardımcı olabilir. Janey ayrıca ağırlıklı olarak sebzelerden, çileklerden ve bazen organik etten oluşan bir diyetle besleniyor. Ayrıca kilosunu kontrol edebilmek için yılın farklı zamanlarında aralıklı oruç tutuyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saç kesimiyle 30 yaş genç görünmesini sağladıSaç kesimiyle 30 yaş genç görünmesini sağladı
Çamaşır makinesini sakın bu şekilde kullanmayın! Faturayı...Çamaşır makinesini sakın bu şekilde kullanmayın! Faturayı...
Çay poşetini klozete atınca olacaklara inanamayacaksınızÇay poşetini klozete atınca olacaklara inanamayacaksınız
Anahtar Kelimeler:
Şarkıcı cilt bakımı güneş kremi yaşlanma karşıtı krem b12 beslenme genç havlu maya peter pan yaş Güneş güzellik hücreler

En Çok Okunan Haberler

İç çamaşırlı pozuyla nefes kesti! Beğeni butonu çöktü

İç çamaşırlı pozuyla nefes kesti! Beğeni butonu çöktü

İpli bikinisiyle verdiği pozla nefes kesti!

İpli bikinisiyle verdiği pozla nefes kesti!

Vücudunu transparan iç çamaşırıyla paylaştı! Övgü yağdı

Vücudunu transparan iç çamaşırıyla paylaştı! Övgü yağdı

Genç erkeklerin yaşlı kadınları tercih etmesinin cinsel nedeni...

Genç erkeklerin yaşlı kadınları tercih etmesinin cinsel nedeni...

Saç kesimiyle 30 yaş genç görünmesini sağladı

Saç kesimiyle 30 yaş genç görünmesini sağladı

Mucizevi karışım derz arası kirlerini bembeyaz yapıyor

Mucizevi karışım derz arası kirlerini bembeyaz yapıyor

İlginizi Çekebilir

Karısının doğum yaptığını görünce kalp krizi geçirdi

Karısının doğum yaptığını görünce kalp krizi geçirdi

Paylaşımı viral oldu! “Öldükten sonra kocası onun yerine 4 kişiyi...”

Paylaşımı viral oldu! “Öldükten sonra kocası onun yerine 4 kişiyi...”

Anneler Günü Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe onlarca üründe kaçırılmayacak indirimler

Anneler Günü Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe onlarca üründe kaçırılmayacak indirimler

Meydan okuma kabusla bitti! Dakikalar için tanınmaz hale geldi

Meydan okuma kabusla bitti! Dakikalar için tanınmaz hale geldi

İlber Ortaylı’nın nasihatına uydu! Bir anda karşısında görünce...

İlber Ortaylı’nın nasihatına uydu! Bir anda karşısında görünce...

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.