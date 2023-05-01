20 yıldır yaşlanmadığını söyleyen kadın basit gençlik sırrını açıkladı! "Arkadaşlarım bana Peter Pan diyor"

Şarkıcı ve eski model olan 59 yaşındaki Janey Kirk, 20 yıldır yaşlanmadığı için arkadaşları tarafından "Peter Pan" olarak nitelendirildiğini açıkladı. Janey, "Herkes bana şarkı endüstrisinin Peter Pan'ı diyor çünkü çok genç görünmeyi başardım." diyerek yaşlanma karşıtı güzellik sırrını açıkladı.

"Her şey benim günlük cilt rutinime, doğru yiyecekleri yememe ve güneş kremi kullanmadan bol güneş ışığı almama bağlı. Fark yaratıyor." Janey, genç görünmesinin yanı sıra, yirmili yaşlarındaki bedeniyle hala aynı olduğunu iddia ediyor. Janey, insanların bu basit kurallara uyması gerektiğini iddia ederek genç görünmenin sırlarını paylaştı.

SICAK BEZ KULLANIYOR

Janey, cilt rutininin görünüşünü korumaya yardımcı olduğunu iddia ediyor. Ancak yaşlanma karşıtı krem ya da serum kullanmak yerine hiç nemlendirici kullanmıyor. Bunun yerine, her sabah ve akşam yüzünü ovmak için sıcak bir bez kullanıyor.

"Yüzümde hiçbir kimyasal kullanmıyorum - nemlendirici veya benzeri bir şey kullanmıyorum. Her sabah ve her gece cildimi silmek için sıcak, temiz bir bez, işi mükemmel bir şekilde yapar."

MAYA TOZU ALIYOR

Pek çok bebek yüzlü ünlü gibi Janey de genç görünmesini sağlamak için disiplinli, sağlıklı bir diyet ve yaşam tarzı izliyor. Her gün B12 vitamini ile birlikte besleyici maya tozu alıyor.

B12 vitamini sağlıklı saç, cilt ve tırnakları desteklerken kan ve sinir hücrelerinin sağlıklı kalmasına yardımcı olabilir. Janey ayrıca ağırlıklı olarak sebzelerden, çileklerden ve bazen organik etten oluşan bir diyetle besleniyor. Ayrıca kilosunu kontrol edebilmek için yılın farklı zamanlarında aralıklı oruç tutuyor.



