200 Metrekarelik Atatürk portresi hayran bıraktı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Sarıkaya köyü sakinleri 82'nci ölüm yıldönümünde Atatürk'ü, 3 yıl önce bir tepeye inşa ettikleri dev portrenin yanı başında andılar. 10 Kasım Atatürk'ü günü dolayısı ile 7'den 70'e köy sakinleri 1kilo yol yürüyüp 200 metrekare büyüklüğündeki portrenin yanında toplandı. Önce portrenin üzerinde oluşan yabani otlar temizlendi. Ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Tepeye çıkan bazı kadınlar Atatürk portresini öperek, teşekkür etti.

"ATATÜRK'E BİZİM SEVGİMİZ ÇOK BÜYÜK"

Köy sakinlerinden Ali Kaçan, köydeki herkesin Atatürk'e sevgisinin büyük olduğunu dile getirerek, "Köylülerimiz dişinden, tırnağından, çocuklarımızın kumbarasından artırıp, hiç kimseden yardım almadan burayı yaptık. Burayı çıkarken hiç zorlanmadık. Atatürk'e bizim sevgimiz çok büyük. 10 Kasım dolayısıyla bayraklarımızı yarıya indirdik. Atatürk portresinin yanına gelip İstiklal Marşı'mızı okuduk. 65 yaşından aşağı kimse yok bizim köyümüzde, en genci benim. Bastonlarla buraya çıktılar" şeklinde konuştu.