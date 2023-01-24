HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 200 TL ucuz diye internetten aldı, 30 km yol yapınca arabasından oluyordu! 50 bin TL zararı var...

200 TL ucuz diye internetten aldı, 30 km yol yapınca arabasından oluyordu! 50 bin TL zararı var...

24.01.2023 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnternetten piyasa değeri 200 TL ucuz diye motor yağı satın alan öğretim üyesi olan Mahmut Durmaz adeta hayatının şokunu yaşadı. Aldığı yağı aracına koyan Durmaz, 30 kilometre yol yapıp yağı değiştirse de 50 bin TL'lik zarara uğramadan kurtulamadı. "İnternete güvenim kalmadı" diyen Durmaz, alınan yağın gerçek olup olmadığının anlaşılması için ustaların söylediği o detayı anlattı.

200 TL ucuz diye internetten aldı, 30 km yol yapınca arabasından oluyordu! 50 bin TL zararı var...

İnternetten satın aldığı motor yağı yüzünden başına gelmeyen kalmadı. Siirt Üniversitesinde öğretim üyesi olan Mahmut Durmaz, piyasa değeri 200 TL daha ucuz olan ürünü internetten sipariş verdi, aldığı ürünü aracına koyan Durmaz, 50 bin TL’lik bir masrafla karşı karşıya kaldı. İnternet sitelerinden bir şey alırken dikkatli olmaları konusunda vatandaşları uyaran Durmaz, "Ucuz malzeme kullanmak size pahalıya patlayabilir" diye konuştu.

"SADECE 30 KİLOMETRE YOL YAPTIM"

Durmaz, yaptığı açıklamada “Arabamın yağ değişimi bakımı geldiğinde internetten tanınmış iyi bir markanın yağından sipariş ettim, yağ geldi. Serviste değiştirirken o markanın bayisi vardı gelip baktılar o sırada yağı koymuştuk hocam dediler; bu yağ sahte nereden anladınız dedim etiket aynı, bidon aynı, emniyet bandı üzerinde var dediler içerisinde bir kod olacaktı o yok artı yağ kötü kokuyor aynı gün akşam olmuştu biraz geç olmuştu servis kapanıyordu eve gittim 30 kilometre yol yaptım gittim geldim sonra yağı değiştirdim.

1

"MOTOR YATAK SARDI! 50 BİN TL'YE MAL OLDU"

Sahte olmayan bir yağ koydum diğer yağı boşalttık ama yağ filtresi içinde bir miktar eski yağ kalmıştı onu değiştirmedim araba bir süre sonra yatak sardı. 150-200 TL bir farkla aldığım sahte yağı değiştirmemize rağmen böyle bir hasar verdi. Siirt’te arabanın servisi olmadığı için çekici ile Ankara’ya gönderdik arabanın motorunun yatak sardığını söylediler motorunu tamir edilmesi gerektiği söylendi buda bana 50 bin TL’ye mal oldu” dedi.

"İNTERNETE GÜVENİM KALMADI"

Durmaz, “Bütün sürücü arkadaşlara uyarımdır, çok dikkatli olsunlar. Özellikle size söylemek istediğim sürücü arkadaşlarım bilindik iyi bir siteden iyi bir marka yağ almalarını tavsiye ederim ancak ben bilindik bir siteden iyi bir marka yağ aldım, artık benim o bilindik sitelere de güvenim kalmadı, en iyisi gidip o yağın bayisinden bilindik bandrollü bir yağı ustasından almakta fayda var. Yerinde almakta fayda var, internete güvenim kalmadı bu konuda” diye konuştu.

2

"UCUZ MALZEME KULLANMAK SİZE PAHALIYA PATLAYABİLİR"

Sürücülerin araç bakımlarını yaparken mutlaka kaliteli ve bilindik yerlerden ürünlerini almaları konusunda uyaran oto yedek parça satıcısı Serdar Özyeşil, merdiven altı ürünlerden uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu.

FDSSG

Özyeşil, “Hocamız internetten normal piyasanın 200 TL bir fark olduğu için 200 TL’lik bir paradan kaçayım derken 50 bin TL’lik bir masrafla karşıya kalmış oldu. Herkesin güvendiği bir yedek parçacısı olmalı. Tüm malzemesini o yedek parçacıdan alacak ve bir sorun olursa da muhatap bulacak gidip ben bu yağı sizden aldım sahte çıktı veya bir problem oldu diyebilecek yedek parçacıdan alacaksınız. Yedek parçalarınızı bilindik yerlerden ve faturalı ürünlere hem kendinizi hem de ülkenizi koruyorsunuz. Kesinlikle aldığınız her ürünün faturasını talep edin. Faturasız hiçbir ürün almayın” şeklinde konuştu.

3

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Devlet Bahçeli'den sert sözler: Manyak, sapık, şeytan piyonu...Devlet Bahçeli'den sert sözler: Manyak, sapık, şeytan piyonu...
Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA sistem tanımlama test uçuşunu başarıyla tamamladıTürkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA sistem tanımlama test uçuşunu başarıyla tamamladı
Avrupa'da yeni rezalet: Yaktı, yırttı, üstüne bastı! Avrupa'da yeni rezalet: Yaktı, yırttı, üstüne bastı!
Anahtar Kelimeler:
internet alışveriş motor yağı

En Çok Okunan Haberler

Fenomen Çılgın Dondurmacı iç çamaşırsız müşterisiyle dans etti!

Fenomen Çılgın Dondurmacı iç çamaşırsız müşterisiyle dans etti!

'Gel bir konuşalım' dedi, solist kadını kızının gözleri önünde başından vurdu

'Gel bir konuşalım' dedi, solist kadını kızının gözleri önünde başından vurdu

Fenerbahçe taraftarı galibiyete rağmen büyük tepki gösteriyor!

Fenerbahçe taraftarı galibiyete rağmen büyük tepki gösteriyor!

Kılıçdaroğlu'ndan ters köşe! 'İki ismi önerecek' iddiası

Kılıçdaroğlu'ndan ters köşe! 'İki ismi önerecek' iddiası

Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji nihayet duyurdu...

Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji nihayet duyurdu...

Malta'da ölen Pelin Kaya'nın son görüntüsü ortaya çıktı

Malta'da ölen Pelin Kaya'nın son görüntüsü ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Yüksek ses kalitesi, şık tasarım! Philips kulaklıktaki 200 TL'lik indirimi kaçırmayın

Yüksek ses kalitesi, şık tasarım! Philips kulaklıktaki 200 TL'lik indirimi kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.