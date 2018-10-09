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2018 KPSS Ortaöğretim sınav soruları ve cevapları yayımlandı! Puan hesaplama nasıl yapılır, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM HABERLERİ  | 09.10.2018 16:12 | Son Güncelleme

7 Ekim’de yapılan 2018 KPSS Ortaöğretim sınavına girecek adaylar merakla sınav sonuçlarını bekliyor. Öncesinde yayımlanan soru ve cevaplar ile adaylar sınavlarının nasıl geçtiğiniz kontrol edebilirler ve puan hesaplama yapabilirler. İşe 2018 ÖSYM KPSS Ortaöğretim sınav kitapçıkları ve cevap anahtarları...

2018 KPSS Ortaöğretim sınav soruları ve cevapları yayımlandı! Puan hesaplama nasıl yapılır, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ortaöğretim sınavı adayları 7 Ekim’de girdikleri sınavdan sonra sınavlarının nasıl geçtiğini kaç puan alacaklarını merak ediyorlar. Adaylar meraklarını ÖSYM’nin KPSS soru ve cevaplarını yayımlaması ile bir nebze olsun giderebilecekler. Adaylar T.C kimlik numaraları ve aday şifreleri AİS’e giriş yapıp soru kitapçığını ve cevap anahtarını görüntüleyebiliyorlar. ÖSYM ayrıca kamua açık olarak soru kitapçığının %10’ununu yayımladı. İşte KPSS soruları ve cevapları...

KPSS SORU VE CEVAPLARI

2018 KPSS Ortaöğretim Temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı

2018-KPSS Ortaöğretim Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (%10)

KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

KPSS sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir yani net hesaplaması buna göre yapılmaktadır. Ayrıca sınav kılavuzunda da belirtildiği üzere standart sapma uygulanacağından düz bir puan hesaplaması mümkün değildir. Soruların zorluk ve kolaylıklarına göre KPSS puanları şekillenecektir. Yani internette yer alan KPSS puan hesaplama araçları bu sınav için doğru bir sonuç verememektedir.

KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

ÖSYM’nin sınav takvimine göre sınav sonuçları 8 Kasım 2018 Perşembe günü ilan edilecektir. ÖSYM sınavın söz konusu gün saat kaçta açıklanacağını belirtmedi.

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